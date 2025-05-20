Экологическая ответственность. Что делает «Кумтор» для сохранения природы

ЗАО «Кумтор Голд Компани» присоединилось к акции «Жашыл Мурсас», высадив более 19 тысяч саженцев ели в живописном Григорьевском ущелье Иссык-Куля. Этот шаг не просто акция, а часть общей стратегии компании, направленной на сохранение уникальной природы Кыргызстана и повышение экологической ответственности.

В компании считают, что в условиях глобальных климатических изменений очень важно участие крупных предприятий в экологических инициативах. Каждый саженец — это не просто дерево, а вклад в будущее планеты, и такие примеры должны вдохновлять не только другие компании, но и каждого из нас, считают в «Кумтор Голд Компани».

О том, как «Кумтор Голд Компани» помогает в озеленении и что она делает для охраны природы на своем руднике, в интервью 24.kg рассказал Бактыбек Турусбеков — член совета директоров компании.

— Бактыбек Сагындыкович, сегодня совместными усилиями в одном из красивейших мест республики — Григорьевском ущелье — высажено более 19 тысяч саженцев ели тянь-шаньской. Что для вас и компании значит данная акция?

— Действительно, в рамках общенациональной кампании «Жашыл мурас» работники «Кумтор Голд Компани» совместно со специалистами Лесной службы при МЧС КР приняли участие в акции по высадке в Григорьевском ущелье 19,5 тысячи саженцев ели тянь-шаньской.

Лунки для трехлетних саженцев были заранее приготовлены. За это хотел бы отдельно поблагодарить сотрудников местного лесничества. Ребята, вы большие молодцы, — проделали огромную подготовительную работу!

Надеюсь, что все саженцы примутся, тем самым площадь лесных насаждений увеличится на 10 гектаров.

— В прошлом году в урочище Каркыра на площади 300 гектаров было высажено 332 тысячи 400 саженцев березы, ели красной и ели Тянь-Шаньской. Годом ранее сотрудники компании участвовали в высадке саженцев ели Тянь-шаньской в селе Чон-Кызыл-Суу Джети-Огузского района.

Помимо этого, компания периодически приобретает и высаживает саженцы на субботниках, которые проводятся в нашей столице — городе Бишкеке.

Цель же у нас одна — внести посильный вклад в увеличение лесных насаждений, ведь леса — это легкие планеты Земля, а кислород жизненно необходим человечеству! Бактыбек Турусбеков

— Вместе с тем увеличение площади лесных насаждений имеет и другие положительные аспекты, так ведь?

— Так и есть. Леса препятствуют эрозии почвы, корневая система деревьев укрепляет почву, что, в свою очередь, ведет к сокращению числа таких природных катаклизмов, как оползни и сход селевых потоков, ежегодно наносящих существенный ущерб.

Кроме того, важно и то, что увеличение площади лесных насаждений вносит большой вклад в биоэкономику. Леса, больше цветов и разнотравья, важно для наших пасечников, ежегодно собирающих уникальный по своим вкусовым и целебным свойствам кыргызский горный мед.

Убежден, что благодаря высаженным в ходе нашей акции деревьям привлекательность Григорьевского ущелья для отдыхающих и иностранных туристов возрастет на порядок.

— Какая у вас цель в рамках прошедшего мероприятия?

Мне бы хотелось, чтобы нашему примеру последовали и другие хозяйствующие субъекты, а также просто граждане. Если каждое юридическое лицо будет ежегодно высаживать хотя бы по одному саженцу и ухаживать за ним на протяжении первых двух-трех лет, то уже в обозримом будущем мы сможем наслаждаться нашей великолепной природой уже в тени деревьев!

— Что еще предпринимает компания для сохранения уникальной природы нашей страны, но уже в рамках непосредственно производственного процесса на руднике «Кумтор»?

— Добыча золота — это очень сложный и технологически емкий процесс, в который ежедневно вовлечены тысячи специалистов, работающих как в офисе в городе Бишкеке, так и непосредственно на карьере.

В настоящее время на руднике «Кумтор» установлено самое современное оборудование, используются последние научные и инженерные решения в области добычи золота.

С целью минимизации вреда экологии дан старт проекту по подземной добыче золотосодержащей руды, в городе Токмаке запущен завод в тестовом режиме по восстановлению и переработке автомобильных шин. Кроме того, в этом году на руднике «Кумтор» установлен инсинератор отходов, благодаря которому отходы уже утилизируются с помощью термической обработки.

Наша цель — это добыча золота с минимизацией возможного ущерба окружающей среде. Наши специалисты-экологи ведут круглосуточный мониторинг ситуации на руднике и прилегающей к нему территории с тем, чтобы исключить возможность чрезвычайной ситуации и нанесения ущерба природе. Эта работа будет продолжена и дальше, даже после завершения выработки всей золотосодержащей руды. Это наш долг и обязанность перед будущими поколениями!