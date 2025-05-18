19 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

14.30-16.30 — 7-й микрорайон, 38/1, 39-43;

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 3;

9.30-13.30 — микрорайон «Асанбай», 2-4, 8/2, 8/3, 9-11;

9.30-17.30 — отрезок переулка Никитина;

12.30-15.30 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Шабдана Баатыра, Молдокулова, Сайма-Таш, Тон, Куйручук, Ой-Терскен, Конорчок, Ахунбаева);

9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бердибаева, Ак-Марал, Ак-Тан, Ак-Кайын, Шабдан, Терметчикова, Садыбакасова, Ахунбаева, Кен-Суу, Ак-Шыйрак, Жазыйра, Чортекова, Куюкова), отрезки улиц Тоголока Молдо, Сыдыкова, Токтогула, Киевская, проспекта Жибек Жолу, улица Киевская, 95, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Сакеева, Сулайман Тоо, Доолот), отрезки улиц Васильева, Тулебердиева, переулки Тихвинский, Измайловский;

15.00-17.00 — отрезки улиц Садыгалиева, Волковой, Вятской, переулок Нижний.

2 Чуйская область