19 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 14.30-16.30 — 7-й микрорайон, 38/1, 39-43;
- 9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 3;
- 9.30-13.30 — микрорайон «Асанбай», 2-4, 8/2, 8/3, 9-11;
- 9.30-17.30 — отрезок переулка Никитина;
- 12.30-15.30 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Шабдана Баатыра, Молдокулова, Сайма-Таш, Тон, Куйручук, Ой-Терскен, Конорчок, Ахунбаева);
- 9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бердибаева, Ак-Марал, Ак-Тан, Ак-Кайын, Шабдан, Терметчикова, Садыбакасова, Ахунбаева, Кен-Суу, Ак-Шыйрак, Жазыйра, Чортекова, Куюкова), отрезки улиц Тоголока Молдо, Сыдыкова, Токтогула, Киевская, проспекта Жибек Жолу, улица Киевская, 95, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Сакеева, Сулайман Тоо, Доолот), отрезки улиц Васильева, Тулебердиева, переулки Тихвинский, Измайловский;
- 15.00-17.00 — отрезки улиц Садыгалиева, Волковой, Вятской, переулок Нижний.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Байтик (улица Эшмамбет, жилмассив ), Арашан (улица Новая), Торт-Куль (улица Мадиева), Аламедин (улицы Достук, Кожомкула), Лебединовка (улица Мичурина, проспект Победы), Карла Маркса (улицы Шоссейная, 22-го Партсъезда, Ленина, Панфилова, 11), Октябрьское;
Жайылский РЭС
- 9.00-16.30 — город Кара-Балта (улицы Кожомбердиева, 15-й квартал, Карла Маркса, Космонавтов, рынок «Береке»);
- 9.00-17.00 — села Жайыл, Новониколаевка (улицы Энгельса, Зеленая, Школьная, Пушкина, Луговая, Фрунзе, Кирова, Ленина, Крупская), Буденовка;
- 9.00-16.00 — село Суусамыр;
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Торт-Кул (кошара, урочище Кургак), Бообек (водоканал);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Люксембург (улицы Ленина, Ваккера, Жайылма, Токмакская, Советская, Тельмана, Комсомольская, Карла Маркса, Колхозная, Молодежная, Фрунзенская, Крупская, Энгельса, Западная , кондитерский цех);
- 9.00-11.00 — село Новопокровка (улицы Кирпичная, Ленина);
- 11.00-14.00 — село Новопокровка (улицы Советская, Маяковского, Фрунзе, Крупская, Ленина);
- 14.00-18.00 — село Новопокровка (улица Фрунзе);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кыз-Моло (улица Грибанова), Ак-Суу (улицы Куйбышева, Мичурина Кирпичный, Заводская, Кутузова, Новая, Подгорная, Попова, Гоголя), Крупское (улицы Юбилейная, Труда, Фрунзе, Набережная), Петровка (улицы Киргизская, Ленина, Ломоносова, Центральная, МТФ, Шевченко, Толстого, Новостройка, Беш-Терекская, переулок Новый);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Западная, Фрунзе, Жениш), Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», новостройка, улицы Ала-Арчинская, Акматпай-Ата, Баетова, Берлик-2, Гагарина, Достук, Кутман, Марс, Проектируемая, Советская, Новостройка, Досиева, Жакшылык, Биримдик, Белек), Сокулук (улицы Линейная, Келечек, Свободы, Жанылык, Фрунзе, 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Степная, Правды, Индустриальная, Новая, Мельничная, Труда, Молодежная, Белинского, Карагачевая, Северная, Советская, Спортивная, Ключевая, Калинина, переулки Новый, Карагачевый);
- 9.30-17.00 — села Джаны-Пахта (улицы Чолпонкулова, Полевая, Молодежная, Спортивная, Ат-башинская, Западная, Северная, Мичурина, Столбовая, Ключевая, Полевой стан, Садовая, переулки Садовый, Западный, Ат-башинский), Майское (улицы Проектируемая, Найденова, Первомайская), поселок Мирный (улицы Мира, Победы, Киргизская, Октябрьская, Ленина);
- 14.00-17.00 — села Учкун (улицы Осмонбека, Береговая, Пионерская, Акатай), Манас (улицы Дружба, Пушкина, Заводская, Средняя, Черемушки, Школьная, Широкая, Проектируемая, Радиоцентральная);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чалдовар (улица Навои), Тельман (улица Айтымбет);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — город Токмак (улицы Амбулаторная, Мира, Пионерская, Горького, 2, Шолохова, Стадионная, Циалковского), Карла Маркса (улица Жумашева);
- 8.00-18.00 — села Кайырма, Прогресс, Онбир-Жылга, Маданият, Кок-Каптал, Кош-Кашат, Чон-Жар, Карагул, Шамшы, Кошой, ущелье Туура-Кайын;
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-18.00 — село Кенеш (улица Ленина, переулок Пограничный);
- 9.00-17.00 — села Красная речка (улица Ленина), Ивановка (СКГЭ «Геология»).