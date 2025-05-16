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Общество

Штормовое предупреждение: после аномальной жары погода резко изменится

После аномальной жары 18-19 мая и в ночь на 20 мая ожидается понижение температуры воздуха, передает МЧС.

Отмечается, что временами ожидаются дожди, грозы. Сильные осадки ожидаются: ночью 18 мая местами в Джалал-Абадской области, днем местами в Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях, а ночью 19 мая местами в Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской областях.
Также ожидается усиление западного ветра местами до 15-20 метров в секунду, в акватории озера Иссык-Куль — до 19-24 метров в секунду.

В ведомстве предупреждают, что такая неустойчивая погода осложнит работу автотранспорта, энергетических и коммунальных служб, а также выпас и содержание скота на пастбищах.

Прогноз погоды на 18-19 мая и в ночь на 20 мая по регионам:

  • в Чуйской области ночью +8...+13, днем +20...+25 градусов;
  • в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях температура ночью +11...+16, днем до +21...+26 градусов;
  • в Нарынской области +2...+7 градусов ночью и +15...+20 градусов днем;
  • в Иссык-Кульской области ночью +3...+8, днем +15...+20 градусов;
  • в Таласской области температура ночью +6...+11, днем +19...+24 градуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329356/
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