Штормовое предупреждение: после аномальной жары погода резко изменится

После аномальной жары 18-19 мая и в ночь на 20 мая ожидается понижение температуры воздуха, передает МЧС.
Отмечается, что временами ожидаются дожди, грозы. Сильные осадки ожидаются: ночью 18 мая местами в Джалал-Абадской области, днем местами в Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях, а ночью 19 мая местами в Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской областях.
Также ожидается усиление западного ветра местами до 15-20 метров в секунду, в акватории озера Иссык-Куль — до 19-24 метров в секунду.
В ведомстве предупреждают, что такая неустойчивая погода осложнит работу автотранспорта, энергетических и коммунальных служб, а также выпас и содержание скота на пастбищах.
Прогноз погоды на 18-19 мая и в ночь на 20 мая по регионам:
- в Чуйской области ночью +8...+13, днем +20...+25 градусов;
- в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях температура ночью +11...+16, днем до +21...+26 градусов;
- в Нарынской области +2...+7 градусов ночью и +15...+20 градусов днем;
- в Иссык-Кульской области ночью +3...+8, днем +15...+20 градусов;
- в Таласской области температура ночью +6...+11, днем +19...+24 градуса.