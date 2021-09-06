Пятая «Среднеазиатская Романсиада» состоится в Бишкеке. Приглашают участников

В Бишкеке 21-22 октября состоится V Открытый международный конкурс исполнителей русского романса «Среднеазиатская Романсиада». Об этом сообщили организаторы.

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Конкурс включен в программу XXV Московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада-2021». Победители «Среднеазиатской Романсиады» традиционно примут участие в финале в Москве в декабре 2021 года.

Для участия в конкурсе приглашаются студенты творческих вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений и музыкальных школ и просто любители русского романса из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и России.

Победителей конкурса определит международное жюри во главе с заслуженной артисткой России, профессором Галиной Преображенской.