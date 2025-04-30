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Общество

Ассоциация: Увеличился поток торгового туризма из Таджикистана и Узбекистана

В Бишкеке 30 апреля состоялся диалог бизнес-сообщества с мэрией и депутатами. Участники обсудили ряд актуальных вопросов, совместные цели, проблемы и перспективы.

Как сообщили в Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг КР, одним из вопросов обсуждения было развитие рынков столицы.

В частности, представители рынка «Дордой» обратили внимание мэрии на то, что в связи с открытием границы с Таджикистаном увеличился поток торгового туризма из этой страны, а также из Узбекистана.

«Бизнес просит муниципалитет отменить санитарный день для «Дордоя», поскольку это мешает оптовой торговле с иностранными туристами. Вместе с тем предприниматели намерены полностью выполнять все условия мэрии по соблюдению санитарных норм на рынке и уборке территории», — говорится в сообщении.

Ассоциации рынков, предприятий, торговли и сферы услуг КР
Фото Ассоциации рынков, предприятий, торговли и сферы услуг КР. Совещание

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327957/
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