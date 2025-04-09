10 апреля: где в Бишкеке отключат свет

В столице возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 20, 21;
- 9.00-18.00 — микрорайон «Аламедин-1» (промышленные абоненты), 9-й микрорайон, 8/3, 8/4 (улица Суеркулова), отрезки улиц Туюкской, Леваневского, Гагарина;
- 9.30-18.30 — отрезки улиц Новосоветской, Карбоз, Лесхозной, Балык-Кумара, Аманбаева, переулок Западный;
- 9.00-17.30 — отрезки улиц Маяковского, Элебесова, переулки Читинский, Керченский;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Коенкозова, Боконбаева, Аэропорт-2, Бакаева, Ажибека Баатыра, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Ахунбаева, Ак Шыйрак, Муромская), «Тынчтык», отрезки улиц Лумумбы, Профсоюзной, улица Баялинова, 178, 172, жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-12 — Чуй-17, Чуй-55, Саадаева, Ынтымак-1, Манаса, Орозбекова, Водозабор), район «Красный строитель» (улицы Набережная, Нурекская, Адырская, Бухарская, Криворожская, Калымская, Каунасская, Наманганская, Бельская, Берликская, Набережная, Севанская (Новая), Андижанская), телефонная станция, ОсОО «Канат», наркологический диспансер, детский сад № 25, базовая станция «Нур Телекома», колбасный цех, отрезки улиц Набережной, Бельской, переулки Берликский, Заравшанский, улицы Дубосековская, Рабочая, Гончарная, Ракетная, Чон-Курганская, 69 га, кирпичный завод;
- 9.00-15.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Бакай-Ата, Алмамбет, Чубак, Ырчы-Уул, Каныкей, Ак-Талаа, Нооруз, Полевая, Эр-Табылды, Ак-Балта), детский сад № 172, школа № 85, базовая станция.