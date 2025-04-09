16:42
USD 87.39
EUR 96.36
RUB 1.01
Общество

10 апреля: где в Бишкеке отключат свет

В столице возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 20, 21;
  • 9.00-18.00 — микрорайон «Аламедин-1» (промышленные абоненты), 9-й микрорайон, 8/3, 8/4 (улица Суеркулова), отрезки улиц Туюкской, Леваневского, Гагарина;
  • 9.30-18.30 — отрезки улиц Новосоветской, Карбоз, Лесхозной, Балык-Кумара, Аманбаева, переулок Западный;
  • 9.00-17.30 — отрезки улиц Маяковского, Элебесова, переулки Читинский, Керченский;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Коенкозова, Боконбаева, Аэропорт-2, Бакаева, Ажибека Баатыра, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Ахунбаева, Ак Шыйрак, Муромская), «Тынчтык», отрезки улиц Лумумбы, Профсоюзной, улица Баялинова, 178, 172, жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-12 — Чуй-17, Чуй-55, Саадаева, Ынтымак-1, Манаса, Орозбекова, Водозабор), район «Красный строитель» (улицы Набережная, Нурекская, Адырская, Бухарская, Криворожская, Калымская, Каунасская, Наманганская, Бельская, Берликская, Набережная, Севанская (Новая), Андижанская), телефонная станция, ОсОО «Канат», наркологический диспансер, детский сад № 25, базовая станция «Нур Телекома», колбасный цех, отрезки улиц Набережной, Бельской, переулки Берликский, Заравшанский, улицы Дубосековская, Рабочая, Гончарная, Ракетная, Чон-Курганская, 69 га, кирпичный завод;
  • 9.00-15.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Бакай-Ата, Алмамбет, Чубак, Ырчы-Уул, Каныкей, Ак-Талаа, Нооруз, Полевая, Эр-Табылды, Ак-Балта), детский сад № 172, школа № 85, базовая станция.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325585/
просмотров: 95
Версия для печати
Материалы по теме
9 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
8 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
7 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
6 апреля: где в Бишкеке отключат свет
5 апреля: где в Бишкеке отключат свет
4 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
3 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
2 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
1 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
31 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане намерены ввести лимит на&nbsp;количество мечетей и&nbsp;храмов В Кыргызстане намерены ввести лимит на количество мечетей и храмов
Чуждо традициям. Муфтият Кыргызстана прокомментировал запрет на&nbsp;никабы Чуждо традициям. Муфтият Кыргызстана прокомментировал запрет на никабы
Экологи заявляют об&nbsp;уничтожении в&nbsp;КР краснокнижного растения&nbsp;&mdash; юноны орхидной Экологи заявляют об уничтожении в КР краснокнижного растения — юноны орхидной
Благодаря студенту из&nbsp;Кыргызстана игра Minecraft теперь на&nbsp;кыргызском языке! Благодаря студенту из Кыргызстана игра Minecraft теперь на кыргызском языке!
Бизнес
Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и&nbsp;дарит суперподарки Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и дарит суперподарки
Все под рукой: &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; представил новое приложение для оплаты газа Все под рукой: «Газпром Кыргызстан» представил новое приложение для оплаты газа
Оформите ОСАГО через MegaPay&nbsp;&mdash; получайте кешбэк и&nbsp;будьте готовы заранее Оформите ОСАГО через MegaPay — получайте кешбэк и будьте готовы заранее
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: MBANK запустил онлайн-сервис страхования жилья Впервые в Кыргызстане: MBANK запустил онлайн-сервис страхования жилья
10 апреля, четверг
16:38
Ликвидируйте фабрику троллей, а потом беритесь за граждан — Дастан Бекешев Ликвидируйте фабрику троллей, а потом беритесь за гражд...
16:32
В Кыргызстане закупочную цену на молоко установят по уровню жирности
16:21
США и Россия провели еще один обмен заключенными
16:20
Жогорку Кенеш одобрил кандидатов в Верховный суд и аудиторы Счетной палаты
16:16
Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и дарит суперподарки