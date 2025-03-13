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Общество

Проверяйте краску! О скрытой опасности в доме рассказали специалисты

В Кыргызстане на законодательном уровне действует запрет использования свинца и его соединений в составе лакокрасочных материалов, применяемых в строительстве для внутренних работ. Тем не менее опасные краски могут попасть на рынки страны, поэтому необходимо соблюдать бдительность, сообщил Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.

По его данным, одни из последних оставшихся типов соединений свинца, используемых в краске, — хроматные пигменты. Несмотря на наличие безопасных альтернатив, их до сих пор производят и экспортируют, подвергая тысячи людей риску.

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Хотя все больше государств запрещают свинцовую краску, она разрешена более чем в половине стран мира. Кроме того, многие из них сталкиваются с проблемами контроля и обеспечения соблюдения запрета на использование свинцовой краски, предупреждают в РЦУЗиМК.

По данным специалистов, свинцовая пыль и микрочастицы краски на стенах, мебели, окнах и дверях представляют скрытую угрозу для здоровья, особенно детей.

«Свинец в красках может привести к тяжелым последствиям: повреждению развивающегося мозга у детей, снижению IQ и проблемам с обучением, нарушению работы нервной, иммунной, репродуктивной и сердечно-сосудистой систем. Особенно уязвимы малыши до шести лет, ведь они часто берут руки в рот, контактируя с загрязненными поверхностями. Отслоившаяся старая краска превращается в пыль, оседающую на полу и мебели. Ребенок, играя, может непреднамеренно проглотить частицы свинца, что приводит к его накоплению в организме. Например, дети пачкают руки, играя дома или на улице, и затем облизывают пальцы», — говорится в сообщении.

1

Как избежать отравления свинцом из красок

— Проверяйте краски: при ремонте выбирайте сертифицированную продукцию.

— Избегайте старых покрытий: если стены или окна покрыты старой краской, убедитесь, что она не осыпается.

— Регулярно проводите влажную уборку: свинцовая пыль может оседать на полу, мебели и игрушках.

— Мойте руки детям после игр, особенно перед едой.

— Используйте безопасные методы ремонта: не сдирайте старую краску сухим способом — это может вызвать выброс свинцовой пыли в воздух.

2

Как выбрать безопасную краску для дома

— На упаковке должна быть отметка «Не содержит свинца».

— Выбирайте продукцию, соответствующую международным стандартам безопасности.

— Избегайте дешевых несертифицированных красок, особенно на рынках и в сомнительных магазинах.

— Не используйте старые запасы краски, если неизвестен ее состав.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322638/
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