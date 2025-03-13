Проверяйте краску! О скрытой опасности в доме рассказали специалисты

В Кыргызстане на законодательном уровне действует запрет использования свинца и его соединений в составе лакокрасочных материалов, применяемых в строительстве для внутренних работ. Тем не менее опасные краски могут попасть на рынки страны, поэтому необходимо соблюдать бдительность, сообщил Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.

По его данным, одни из последних оставшихся типов соединений свинца, используемых в краске, — хроматные пигменты. Несмотря на наличие безопасных альтернатив, их до сих пор производят и экспортируют, подвергая тысячи людей риску.

Читайте по теме В Кыргызстане продолжается исследование на наличие свинца в домах

Хотя все больше государств запрещают свинцовую краску, она разрешена более чем в половине стран мира. Кроме того, многие из них сталкиваются с проблемами контроля и обеспечения соблюдения запрета на использование свинцовой краски, предупреждают в РЦУЗиМК.

По данным специалистов, свинцовая пыль и микрочастицы краски на стенах, мебели, окнах и дверях представляют скрытую угрозу для здоровья, особенно детей.

«Свинец в красках может привести к тяжелым последствиям: повреждению развивающегося мозга у детей, снижению IQ и проблемам с обучением, нарушению работы нервной, иммунной, репродуктивной и сердечно-сосудистой систем. Особенно уязвимы малыши до шести лет, ведь они часто берут руки в рот, контактируя с загрязненными поверхностями. Отслоившаяся старая краска превращается в пыль, оседающую на полу и мебели. Ребенок, играя, может непреднамеренно проглотить частицы свинца, что приводит к его накоплению в организме. Например, дети пачкают руки, играя дома или на улице, и затем облизывают пальцы», — говорится в сообщении.

1 Как избежать отравления свинцом из красок — Проверяйте краски: при ремонте выбирайте сертифицированную продукцию. — Избегайте старых покрытий: если стены или окна покрыты старой краской, убедитесь, что она не осыпается. — Регулярно проводите влажную уборку: свинцовая пыль может оседать на полу, мебели и игрушках. — Мойте руки детям после игр, особенно перед едой. — Используйте безопасные методы ремонта: не сдирайте старую краску сухим способом — это может вызвать выброс свинцовой пыли в воздух.