Проверяйте краску! О скрытой опасности в доме рассказали специалисты

В Кыргызстане на законодательном уровне действует запрет использования свинца и его соединений в составе лакокрасочных материалов, применяемых в строительстве для внутренних работ. Тем не менее опасные краски могут попасть на рынки страны, поэтому необходимо соблюдать бдительность, сообщил Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.
По его данным, одни из последних оставшихся типов соединений свинца, используемых в краске, — хроматные пигменты. Несмотря на наличие безопасных альтернатив, их до сих пор производят и экспортируют, подвергая тысячи людей риску.
Хотя все больше государств запрещают свинцовую краску, она разрешена более чем в половине стран мира. Кроме того, многие из них сталкиваются с проблемами контроля и обеспечения соблюдения запрета на использование свинцовой краски, предупреждают в РЦУЗиМК.
По данным специалистов, свинцовая пыль и микрочастицы краски на стенах, мебели, окнах и дверях представляют скрытую угрозу для здоровья, особенно детей.
«Свинец в красках может привести к тяжелым последствиям: повреждению развивающегося мозга у детей, снижению IQ и проблемам с обучением, нарушению работы нервной, иммунной, репродуктивной и сердечно-сосудистой систем. Особенно уязвимы малыши до шести лет, ведь они часто берут руки в рот, контактируя с загрязненными поверхностями. Отслоившаяся старая краска превращается в пыль, оседающую на полу и мебели. Ребенок, играя, может непреднамеренно проглотить частицы свинца, что приводит к его накоплению в организме. Например, дети пачкают руки, играя дома или на улице, и затем облизывают пальцы», — говорится в сообщении.
Как избежать отравления свинцом из красок
— Проверяйте краски: при ремонте выбирайте сертифицированную продукцию.
— Избегайте старых покрытий: если стены или окна покрыты старой краской, убедитесь, что она не осыпается.
— Регулярно проводите влажную уборку: свинцовая пыль может оседать на полу, мебели и игрушках.
— Мойте руки детям после игр, особенно перед едой.
— Используйте безопасные методы ремонта: не сдирайте старую краску сухим способом — это может вызвать выброс свинцовой пыли в воздух.
Как выбрать безопасную краску для дома
— На упаковке должна быть отметка «Не содержит свинца».
— Выбирайте продукцию, соответствующую международным стандартам безопасности.
— Избегайте дешевых несертифицированных красок, особенно на рынках и в сомнительных магазинах.
— Не используйте старые запасы краски, если неизвестен ее состав.