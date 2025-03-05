Профилактика рака. В Бишкеке можно бесплатно проверить печень

В Республиканском центре по контролю за вирусными гепатитами и ВИЧ организован кабинет фиброэластографии с целью выявления на ранних стадиях заболеваний и профилактики рака печени. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, кабинет оснащен современным аппаратом FibroScan, позволяющим абсолютно безболезненно определить состояние печени. В отличие от биопсии, которую приравнивают к хирургическому вмешательству, фиброэластография занимает немного времени и позволяет максимально точно диагностировать патологические изменения в тканях печени.

Уточняется, что благодаря поддержке Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией центр получил три аппарата FibroScan и три аппарата УЗИ.

Кабинет фиброэластографии печени начал принимать пациентов с 10 февраля, и уже обследовано 156 человек.

1 Как подготовиться к исследованию: ▪️ За сутки исключить продукты, вызывающие вздутие живота (молочную продукцию, бобовые, кондитерские изделия, черный хлеб). ▪️ Обследование проводится натощак или через 4-6 часов после еды.

2 Где и когда можно пройти обследование? Республиканский центр по контролю за вирусными гепатитами и ВИЧ по адресу: Бишкек, улица Логвиненко, 8. Прием бесплатный, но только по направлению врача Центра семейной медицины. График работы кабинета: понедельник, среда, пятница с 8.30 до 12.00.

Ранее в парламенте депутат Жылдыз Садырбаева заявила, что с пациентов берут по 620 сомов за диагностику цирроза печени аппаратом FibroScan. По ее словам, из трех аппаратов по республике работает только один.

Директор республиканского центра Умуткан Чокморова ответила, что диагностика проводится бесплатно, аппараты установлены в Джалал-Абадской, Ошской областях и Бишкеке.