Капитально отремонтируют 100 трансформаторов в Аламединском районе

Аламединская районная электрическая сеть Чуйского предприятия электрических сетей в 2025 году капитально отремонтирует 100 трансформаторов и 40 километров воздушных линий электропередачи. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «НЭСК».

Как отмечается, кроме того, энергетики проведут работы по техническому обслуживанию 743 трансформаторных подстанций и 1 тысячи 124 километров воздушных линий.

Напомним, энергетики ежегодно с 1 марта по 1 ноября проводят подготовку для успешного прохождения предстоящего осенне-зимнего периода.

Аламединская районная электросеть обслуживает 67 сел и 43 тысячи 71 абонента, из которых 40 тысяч 50 являются бытовыми, 3 тысячи 21 — производственными.