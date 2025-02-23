Какую транспортную развязку построят в Оше показала мэрия города. В муниципалитете уточнили, что разработан эскизный проект реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта А. Масалиева и улицы Нурматова.

Проект включает реконструкцию развязки, благоустройство и озеленение прилегающих территорий. Его разработал Ошское региональное управление градостроительства и архитектуры.

Отмечается, что реализация проекта позволит улучшить дорожную инфраструктуру, повысит безопасность движения и создаст комфортную городскую среду.