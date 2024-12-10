Мэр Бишкека показал, где в столице будут построены транспортные развязки. Айбек Джунушалиев поделился с журналистами планом строительства новых транспортных развязок и эстакадных мостов.

Он признал, что реализация подобных проектов потребует значительных финансовых вложений.

По словам главы города, строительство будет осуществляться в рамках проектов, финансируемых за счет грантов, которые предоставляет Китай. Средства будут использованы на строительство эстакадных мостов и развязок.

«Мы уже отправили проект на рассмотрение китайской стороне и надеемся начать работы в следующем году», — сказал Айбек Джунушалиев.

Для реализации проекта выбраны перекрестки на проспекте Жибек Жолу и улицы Фучика; на улицах Льва Толстого и Фучика; улице Льва Толстого и бульваре Молодой Гвардии.