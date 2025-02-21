Весна ранняя. На юге Кыргызстана начались полевые работы

В связи с ранним наступлением весны в Араванском, Кадамджайском, Базар-Коргонском, Ноокенском и Сузакском районах уже начались полевые работы. Об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Жаныбек Керималиев.

По его словам, исходя из климатических условий, полевые работы в феврале-марте начинаются в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях, в марте-апреле — в Чуйской, Таласской и Иссык-Кульской областях, а в апреле-мае — в Нарынской области.

Посевные площади под зерновые культуры больше, чем в прошлом году, а под картофель и овощи остаются на уровне 2024-го.

Чиновник отметил, что подготовка к предстоящему сезону началась еще осенью. Подготовлены гидротехнические сооружения, проводятся ремонтные работы на внутри- и межхозяйственных оросительных каналах, очищаются БДР, приобретены запчасти.

Жаныбек Керималиев добавил, что на местах созданы информационно-консультационные центры для фермеров.