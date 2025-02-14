В Бишкеке запускают новые автобусные маршруты № 7Т и 14Т

В Бишкеке с 15 февраля 2025 года начнут курсировать новые муниципальные автобусные маршруты № 7Т и 14Т, которые заменят троллейбусные маршруты под теми же номерами. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Отмечается, что на линии маршрута № 7Т будут работать 17 автобусов с интервалом в 7-8 минут. Они будут следовать от жилого массива «Ак-Орго» до микрорайона «Тунгуч».



Автобусный маршрут № 14Т будет курсировать от микрорайона «Верхний Джал» до района Киркомстром. На линии будут работать 13 автобусов с интервалом движения 7-8 минут.

Фото пресс-службы мэрии