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Общество

В Бишкеке запускают новые автобусные маршруты № 7Т и 14Т

В Бишкеке с 15 февраля 2025 года начнут курсировать новые муниципальные автобусные маршруты № 7Т и 14Т, которые заменят троллейбусные маршруты под теми же номерами. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Отмечается, что на линии маршрута № 7Т будут работать 17 автобусов с интервалом в 7-8 минут. Они будут следовать от жилого массива «Ак-Орго» до микрорайона «Тунгуч».

Автобусный маршрут № 14Т будет курсировать от микрорайона «Верхний Джал» до района Киркомстром. На линии будут работать 13 автобусов с интервалом движения 7-8 минут.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии
пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320026/
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