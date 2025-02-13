Сегодня в прокат вышла кыргызская мелодрама «Ашыгым» режиссера Манаса Халдарова.
Рассказ начинается с того, как Максат влюбляется в Айсулуу с первого взгляда. Вскоре он узнает, что у Айсулуу есть жених — Тилек, сын друзей ее родителей. Они не одобряют Максата, считая Тилека лучшей партией для своей дочери. Максат пытается произвести впечатление, нанимая актеров для создания иллюзии своей семьи, но план проваливается.
Режиссер: Манас Халдаров.
Жанр: мелодрама, комедия.
Язык: кыргызский (субтитры на русском языке).
Актеры: Мадалена Абдрахманова, Бакболот Конурбаев, Чынгыз Замирбек уулу, Таалайкан Абазова, Эльдияр Джельденбаев, Асхат Сулайманов.