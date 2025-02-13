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Общество

В прокат вышла кыргызская мелодрама «Ашыгым»

Сегодня в прокат вышла кыргызская мелодрама «Ашыгым» режиссера Манаса Халдарова.

Рассказ начинается с того, как Максат влюбляется в Айсулуу с первого взгляда. Вскоре он узнает, что у Айсулуу есть жених — Тилек, сын друзей ее родителей. Они не одобряют Максата, считая Тилека лучшей партией для своей дочери. Максат пытается произвести впечатление, нанимая актеров для создания иллюзии своей семьи, но план проваливается.

Режиссер: Манас Халдаров.
Жанр: мелодрама, комедия.
Язык: кыргызский (субтитры на русском языке).
Актеры: Мадалена Абдрахманова, Бакболот Конурбаев, Чынгыз Замирбек уулу, Таалайкан Абазова, Эльдияр Джельденбаев, Асхат Сулайманов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319717/
просмотров: 306
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