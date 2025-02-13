Сегодня в прокат вышла кыргызская мелодрама «Ашыгым» режиссера Манаса Халдарова.

Рассказ начинается с того, как Максат влюбляется в Айсулуу с первого взгляда. Вскоре он узнает, что у Айсулуу есть жених — Тилек, сын друзей ее родителей. Они не одобряют Максата, считая Тилека лучшей партией для своей дочери. Максат пытается произвести впечатление, нанимая актеров для создания иллюзии своей семьи, но план проваливается.

Режиссер: Манас Халдаров.

Жанр: мелодрама, комедия.

Язык: кыргызский (с убтитры на русском языке).