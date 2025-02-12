Пожар в НИИХСиТО. Ремонт подвала был запланирован на этот год

В 2023-м начали капремонт Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов. Об этом 24.kg сообщил директор НИИХСиТО Самидин Шабыралиев.

По его словам, работы вели сверху вниз, дошли с пятого до второго этажа. В этом году должны были делать подвал и первый этаж.

Накануне в институте произошел пожар.

«В основном пострадал подвал — там взорвался стабилизатор (UPS) ангиографического аппарата. Но он был отключен, поэтому почему так произошло — загадка. Взрыв был мощным. На втором и третьем этажах я был, там относительно нормально, четвертый этаж нужно немного переделать, а пятый хорошенько помыть», — отметил Самидин Шабыралиев.

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По данным МЧС, в марте 2024 года инспекторы службы по пожарному надзору провели плановую проверку в НИИХСиТО и выдали предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности, состоящее из 18 пунктов. За неполное исполнение предписаний наложен административный штраф в 23 тысячи сомов.

«Мы частично устранили нарушения — все упирается в деньги. Это большие суммы. Как известно, мы не можем с одной статьи расходов на другую перенаправлять средства», — заметил директор НИИХСиТО.

В результате пожара погибли два ребенка, 31 пациента перевели в другие стационары, 19 предоперационных больных отпустили домой. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности» УК КР.