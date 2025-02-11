Президент США допустил, что Украина «может стать российской»

Украина, подвергшаяся военной агрессии РФ, «однажды может стать российской», не исключает президент США Дональд Трамп. Об этом пишет DW.

«Они (украинцы. — Прим. DW) могут заключить сделку, они могут не заключить сделку. Однажды они могут стать русскими или они никогда не могут стать русскими», — заявил Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

Он также подтвердил свое предложение предоставить Украине американскую помощь в обмен на природные ресурсы, в частности редкоземельные металлы. «Я им сказал, что мне нужен эквивалент, например, редкоземельные элементы на сумму $500 миллиардов. И они, по сути, согласились это сделать. Так что мы, по крайней мере, не чувствуем себя дураками», — сообщил глава Белого дома.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что его страна не хочет «дарить» Западу свои запасы полезных ископаемых, но предлагает западным партнерам взаимовыгодное сотрудничество, причем США должны получить приоритетный доступ к месторождениям.