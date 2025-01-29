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Общество

Депутат БГК предложил пансионат мэрии Бишкека на Иссык-Куле передать Минкультуры

Депутат Бишкекского городского кенеша Куванычбек Конгантиев считает, что пансионат, принадлежащий мэрии столицы, намеренно пытаются вывести из муниципальной собственности. Об этом он заявил на заседании постоянной комиссии по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре.

По его словам, объект мэрии на Иссык-Куле площадью 2,3 гектара выставлен на продажу за $9 миллионов.

«Пансионат «Алтын-Булак» предлагается к продаже на таких условиях, которые могут привести к его нецелевому использованию. Я консультировался со строителями — достаточно $500–600 за квадратный метр. Здесь, вероятно, создаются условия для вывода объекта из муниципальной собственности», — заявил депутат.

Куванычбек Конгантиев предложил передать пансионат Министерству культуры.

«Мы ежегодно тратим 42 миллиона сомов на оздоровительный отдых детей из столицы. Поэтому считаю целесообразным передать объект департаменту спорта», — добавил он.

Отметим, ранее столичная мэрия заявила, что «данный объект не выставлен на продажу», а передается в арендное пользование сроком на пять лет через аукцион.

Согласно оценке независимого эксперта, на которого ссылается мэрия, годовая арендная плата должна составить 6 миллионов 583 тысячи сомов (около $75 300), а предварительная ежемесячная плата — 548 тысяч 583 сома 30 тыйынов (примерно $6 273).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318256/
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