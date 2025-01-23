Десять водителей автобусов уволены за нарушения Правил дорожного движения

В столице 537 водителей автобусов внесены в черный список МП «Бишкекский городской транспорт». Как отмечает пресс-служба мэрии, это лишает их возможности трудоустройства в муниципальном предприятии в будущем.

Как подчеркивают в муниципалитете, прошло совещание по вопросам предупреждения и недопущения коррупционных проявлений в МП «Бишкекский городской транспорт», улучшения работы предприятия, а также соблюдения Правил дорожного движения водителями.

Обсуждены новые изменения в Уголовном кодексе, направленные на усиление мер борьбы с коррупцией, вопросы повышения уровня дисциплины водителей и соблюдения ими ПДД, а также подведены итоги рейдовых мероприятий и дисциплинарных мер, принятых в отношении водителей.

Десять водителей автобусов уволены за систематические нарушения Правил дорожного движения.

