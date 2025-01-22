Миллиардеры богатеют? Насколько выросло состояние сверхбогатых в 2024 году

В 2024-м число миллиардеров в мире увеличилось на 204 человека, достигнув 2 тысяч 769. Их совокупное состояние возросло с $13 триллионов до $15 триллионов, а темпы роста их богатства оказались втрое выше, чем годом ранее. Об этом говорится в докладе международной благотворительной организации Oxfam.

В прошлом году миллиардеры стали богаче на $2 триллиона. Это означает, что их состояние ежедневно росло примерно на $5,7 миллиарда.

Эксперты Oxfam предупреждают: если нынешние тенденции сохранятся, то в ближайшие десять лет в мире появятся первые триллионеры. Это может еще больше усугубить существующий дисбаланс в распределении мировых ресурсов.

При этом 60 процентов их состояния, по данным организации, сформировано за счет наследства, монопольной власти или связей. Oxfam отмечает, что такое «чрезвычайное богатство в значительной степени незаслуженно».

В то же время около 3,6 миллиарда человек (44 процента населения Земли) живут за чертой бедности, имея менее $6,85 в день. Число голодающих достигло 733 миллионов, что на 152 миллиона больше, чем в 2019-м.

Доклад также подчеркивает необходимость устранения последствий колониализма. По информации международной благотворительной организации, самые богатые люди из стран Глобального Севера, составляющие 1 процент населения, каждый час зарабатывают на государствах Глобального Юга $30 миллионов.

Oxfam призывает к введению налога на сверхбогатых, устранению налоговых убежищ и более справедливому распределению богатства.