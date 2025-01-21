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Общество

Евро, российский рубль и юань подорожали. Курсы валюты на 21 января

Фото из интернета. Изменения валютных курсов с начала этой недели минимальны, выбивается только российский рубль

Официальные курсы евро, российского рубля и юаня повысились по отношению к сому, доллара — снизились. Тенге стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 87,33 сома, продают — по 87,8 сома. Номинальный курс Национального банка — 87,448 сома (снижение — 0,01 процента).

Евро подорожал относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 89,51 сома, продают — по 90,48 сома. Официальный курс — 90,1589 сома (рост — 0,12 процента).

Российский рубль подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,84 сома, продают — по 0,879 сома. Курс Национального банка — 0,8526 сома (рост — 0,34 процента).

Курс казахского тенге снизился. Сегодня его покупают по 0,1147 сома, продают — по 0,1807 сома. Официальный курс — 0,165 сома (без изменений).

Китайский юань подорожал. В среднем его покупают по 11,5 сома, продают — по 12,2 сома. Официальный курс — 11,9541 сома (рост — 0,18 процента).

  • В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

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