Рубль продолжает расти, тенге заметно дешевеет. Курсы валют на 10 апреля

Фото из интернета. За два дня тенге потерял 4,31 процента стоимости

Официальный курс российского рубля вырос на фоне снижения остальных иностранных валют. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Подготовлен актуальный обзор курсов валют на 10 апреля в запрашиваемом формате.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,4485 сома (снижение на 0,0017 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,35 сома, продажа — 87,72 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,0655 сома (снижение на 0,1 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,68 сома, продажа — 102,65 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1183 сома (рост на 0,65 процента). Обновил максимум апреля.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,116 сома, продажа — 1,141 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,182 сома (снижение на 1,19 процента). Установил локальный минимум апреля.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1692 сома, продажа — 0,1928 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,7873 сома (снижение на 0,15 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,45 сома, продажа — 12,95 сома.

  • Пятую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 30 марта (вторая за месяц). Всего он реализовал $178,9 миллиона. Объем продаж с начала года составил $725,45 миллиона.

  • В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
