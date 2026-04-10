Рубль продолжает расти, тенге заметно дешевеет. Курсы валют на 10 апреля

Официальный курс российского рубля вырос на фоне снижения остальных иностранных валют. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,4485 сома (снижение на 0,0017 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,35 сома, продажа — 87,72 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,0655 сома (снижение на 0,1 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,68 сома, продажа — 102,65 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1183 сома (рост на 0,65 процента). Обновил максимум апреля.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,116 сома, продажа — 1,141 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,182 сома (снижение на 1,19 процента). Установил локальный минимум апреля.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1692 сома, продажа — 0,1928 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,7873 сома (снижение на 0,15 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,45 сома, продажа — 12,95 сома.
Пятую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 30 марта (вторая за месяц). Всего он реализовал $178,9 миллиона. Объем продаж с начала года составил $725,45 миллиона.
В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.
В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.