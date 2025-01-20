В Казахстане задержали автора сатирического паблика Темирлана Енсебека

В Казахстане автора сатирического паблика в Instagram Qaznews24 Темирлана Енсебека поместили под стражу на два месяца. Его обвиняют в «разжигании межнациональной розни, посредством публикации в социальных сетях».

После обыска в доме Темирлана Енсебека 17 января полиция задержала активиста. Суд избрал меру пресечения на время следствия — арест на два месяца. Темирлану грозит от двух до семи лет лишения свободы.

Полицеские также задержали двух журналистов Асем Жапишеву и Руслана Бикетова, которые вышли на пикет в поддержку Темирлана. Последнего арестовали на 15 суток.

Асем Жапишева держала в руках плакат с надписью «Сатира — қылмыс емес» («Сатира — не преступление»). Как сообщило «Настоящее время», ее задержали через три минуты после начала акции.

Активиста Темирлана Енсебека уже задерживали в мае 2021 года. Причиной послужил сатиричный пост о том, что «Духовное управление мусульман Казахстана предложило присвоить Нурсултану Назарбаеву статус бога».