23:53
USD 87.45
EUR 90.16
RUB 0.85
Общество
Сюжет: Давление на СМИ

В Казахстане задержали автора сатирического паблика Темирлана Енсебека

В Казахстане автора сатирического паблика в Instagram Qaznews24 Темирлана Енсебека поместили под стражу на два месяца. Его обвиняют в «разжигании межнациональной розни, посредством публикации в социальных сетях».

После обыска в доме Темирлана Енсебека 17 января полиция задержала активиста. Суд избрал меру пресечения на время следствия — арест на два месяца. Темирлану грозит от двух до семи лет лишения свободы.

Полицеские также задержали двух журналистов Асем Жапишеву и Руслана Бикетова, которые вышли на пикет в поддержку Темирлана. Последнего арестовали на 15 суток.

Асем Жапишева держала в руках плакат с надписью «Сатира — қылмыс емес» («Сатира — не преступление»). Как сообщило «Настоящее время», ее задержали через три минуты после начала акции.

Активиста Темирлана Енсебека уже задерживали в мае 2021 года. Причиной послужил сатиричный пост о том, что «Духовное управление мусульман Казахстана предложило присвоить Нурсултану Назарбаеву статус бога».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317342/
просмотров: 543
Версия для печати
Материалы по теме
Импорт казахстанского угля в Кыргызстан сокращается — Нацстатком
Казахстан планирует отменить регулирование цен на бензин
В Казахстане птицей 2025 года объявили стервятника
В Казахстане пытались «изгнать джина» из пятилетней девочки
Объем перевозок зерна из Казахстана в Кыргызстан увеличился на 92 процента
Массовое ДТП в Казахстане: эвакуированы 71 человек, пострадали 95 автомобилей
Токаев о Назарбаеве: После ухода он не отличался политической деликатностью
Массовая авария в Казахстане: столкнулись около 40 автомобилей
Токаев опроверг слухи о досрочном завершении своих президентских полномочий
Что в мире делается? Ключевые события — 2024. Часть II
Популярные новости
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
В&nbsp;Бишкеке автобусы полностью перешли на&nbsp;безналичную оплату В Бишкеке автобусы полностью перешли на безналичную оплату
Крещение-2025. Как правильно окунуться в&nbsp;ледяную воду и&nbsp;не&nbsp;заболеть Крещение-2025. Как правильно окунуться в ледяную воду и не заболеть
В&nbsp;Бишкеке ожидаются снег и&nbsp;похолодание. Прогноз погоды на&nbsp;20-22 января В Бишкеке ожидаются снег и похолодание. Прогноз погоды на 20-22 января
Бизнес
22&nbsp;января один из&nbsp;подписчиков&nbsp;О! в&nbsp;Instagram получит iPhone 16&nbsp;Pro Max 22 января один из подписчиков О! в Instagram получит iPhone 16 Pro Max
До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; осталось меньше месяца До розыгрыша 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» осталось меньше месяца
&laquo;Элдик Банк&raquo; объявляет акцию по&nbsp;снижению процентных ставок по&nbsp;кредитам «Элдик Банк» объявляет акцию по снижению процентных ставок по кредитам
Тариф &laquo;Семейный&raquo; от&nbsp;MEGA: забота о&nbsp;безопасности детей и&nbsp;удобство для всей семьи Тариф «Семейный» от MEGA: забота о безопасности детей и удобство для всей семьи
20 января, понедельник
23:40
В телевизорах Samsung появится синхронный ИИ-переводчик В телевизорах Samsung появится синхронный ИИ-переводчик...
22:59
В Бишкеке нет неработающих лифтов, считают в муниципальном предприятии
22:39
Валерий Кичин будет играть в футбольном клубе «Барс» (Каракол)
22:24
В Казахстане задержали автора сатирического паблика Темирлана Енсебека
22:00
Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно