Во время новогодних каникул в Кыргызстане задержано более 300 пьяных водителей

Во время зимних каникул задержано 312 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

Как отмечается, с 30 декабря по 5 января инспекторы зафиксировали 13 тысяч 685 нарушений ПДД. Из них:

312 протоколов выписали за управление авто в нетрезвом состоянии;

436 водителей оштрафованы за езду без соответствующих документов;

3 тысячи 114 водитель наказан за езду с превышением скорости;

58 протоколов выписали за управление авто с незаконно нанесенной тонировочной пленкой на передние боковые и лобовое стекла;

150 нарушений произошли с участием пешеходов;

1 тысячу 924 водителя оштрафовали за нарушение прав эксплуатации транспортных средств;

8 водителей привлекли к ответственности за автохулиганство;

1 водителю выписали протокол за подложные номера;

7 тысяч 682 — другие нарушения.

За различные правонарушения 1 тысячу 361 машину водворили на штрафстоянку.