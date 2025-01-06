Во время новогодних каникул в Кыргызстане задержано более 300 пьяных водителей

Во время зимних каникул задержано 312 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.
Как отмечается, с 30 декабря по 5 января инспекторы зафиксировали 13 тысяч 685 нарушений ПДД. Из них:
- 312 протоколов выписали за управление авто в нетрезвом состоянии;
- 436 водителей оштрафованы за езду без соответствующих документов;
- 3 тысячи 114 водитель наказан за езду с превышением скорости;
- 58 протоколов выписали за управление авто с незаконно нанесенной тонировочной пленкой на передние боковые и лобовое стекла;
- 150 нарушений произошли с участием пешеходов;
- 1 тысячу 924 водителя оштрафовали за нарушение прав эксплуатации транспортных средств;
- 8 водителей привлекли к ответственности за автохулиганство;
- 1 водителю выписали протокол за подложные номера;
- 7 тысяч 682 — другие нарушения.
За различные правонарушения 1 тысячу 361 машину водворили на штрафстоянку.