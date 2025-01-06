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Общество

Во время новогодних каникул в Кыргызстане задержано более 300 пьяных водителей

Во время зимних каникул задержано 312 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

Как отмечается, с 30 декабря по 5 января инспекторы зафиксировали 13 тысяч 685 нарушений ПДД. Из них:

  • 312 протоколов выписали за управление авто в нетрезвом состоянии;
  • 436 водителей оштрафованы за езду без соответствующих документов;
  • 3 тысячи 114 водитель наказан за езду с превышением скорости;
  • 58 протоколов выписали за управление авто с незаконно нанесенной тонировочной пленкой на передние боковые и лобовое стекла;
  • 150 нарушений произошли с участием пешеходов;
  • 1 тысячу 924 водителя оштрафовали за нарушение прав эксплуатации транспортных средств;
  • 8 водителей привлекли к ответственности за автохулиганство;
  • 1 водителю выписали протокол за подложные номера;
  • 7 тысяч 682 — другие нарушения.

За различные правонарушения 1 тысячу 361 машину водворили на штрафстоянку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316070/
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