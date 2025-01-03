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Общество

Для отдыха из города выехало более 2 тысяч 600 автомобилей

В выходные примерное количество автомобилей, выехавших из Бишкека в такие места, как горнолыжные базы «Чункурчак», «Кашка-Суу» и другие, превысило 2 тысячи 600. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По данным милиции, в настоящее время все эти машины направляются обратно в город, поэтому дорожные инспекторы работают в усиленном режиме на въездах в столицу, чтобы регулировать движение и не допустить пробок.

«В настоящий момент пробок на дорогах нет, ситуация находится под контролем», — утверждают в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315940/
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