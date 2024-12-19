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Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую комедию, ужасы и мультфильм.

1
«Белек» (комедийная мелодрама)

После трагической автоаварии родители маленького годовалого Белека, Адилет и Малика, завещают опеку над своим сыном лучшим друзьям — Максату и Мире. Однако Максат и Мира не ладят друг с другом и вынуждены преодолевать взаимную неприязнь ради заботы о своем крестнике. Это путешествие становится для них не только испытанием на прочность, но и шансом на новую жизнь, где любовь и взаимопонимание побеждают все преграды.

2
«Первая ведьма. Новые души» (ужасы)

Прошло три года после того, как жители изгнали дух первой ведьмы из своего города. Но древнее зло нашло способ вернуться и требует новые души. Семья погибшей девушки дает зарок — любой ценой не дать ведьме заполучить новое тело. Ведь если это произойдет, погибнут многие.

3
«Муфаса: Король лев» (мультфильм)

Осиротевший Муфаса знакомится с наследником королевских кровей по имени Така. Вместе они отправляются в судьбоносное опасное путешествие, которое проверит их дружбу на прочность.

4
«Форсаж. Полный вперед!» (боевик)

Вор-профессионал с подельником решают провернуть последнее дело — ограбить криминального босса и уйти на покой с кучей денег. Когда дерзкое ограбление идет не по плану. Вор сбегает с деньгами, но решает во что бы то ни стало спасти схваченного друга. По его следам идут люди босса, продажные копы, бандиты, жаждущие приключений, а также удачливый киллер-социопат по кличке Ковбой.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314570/
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