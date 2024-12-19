Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую комедию, ужасы и мультфильм.

1 «Белек» ( комедийная мелодрама)

После трагической автоаварии родители маленького годовалого Белека, Адилет и Малика, завещают опеку над своим сыном лучшим друзьям — Максату и Мире. Однако Максат и Мира не ладят друг с другом и вынуждены преодолевать взаимную неприязнь ради заботы о своем крестнике. Это путешествие становится для них не только испытанием на прочность, но и шансом на новую жизнь, где любовь и взаимопонимание побеждают все преграды.

2 «Первая ведьма. Новые души» (ужасы) (ужасы)

Прошло три года после того, как жители изгнали дух первой ведьмы из своего города. Но древнее зло нашло способ вернуться и требует новые души. Семья погибшей девушки дает зарок — любой ценой не дать ведьме заполучить новое тело. Ведь если это произойдет, погибнут многие.

3 «Муфаса: Король лев» (мультфильм) (мультфильм)

Осиротевший Муфаса знакомится с наследником королевских кровей по имени Така. Вместе они отправляются в судьбоносное опасное путешествие, которое проверит их дружбу на прочность.

4 «Форсаж. Полный вперед!» (боевик) «Форсаж. Полный вперед!» (боевик)

Вор-профессионал с подельником решают провернуть последнее дело — ограбить криминального босса и уйти на покой с кучей денег. Когда дерзкое ограбление идет не по плану. Вор сбегает с деньгами, но решает во что бы то ни стало спасти схваченного друга. По его следам идут люди босса, продажные копы, бандиты, жаждущие приключений, а также удачливый киллер-социопат по кличке Ковбой.