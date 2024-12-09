«Мы должны уметь себя защищать». Советы женщинам, как противостоять насилию

Многие женщины и девушки хотя бы раз в жизни сталкивались с гендерным насилием. Оно могло исходить от незнакомца, друга или члена семьи. В таких случаях очень важно знать, как реагировать, чтобы обезопасить себя на самой ранней стадии конфликта. Журналист 24.kg посетила тренинг по женской самообороне, на котором дали несколько важных советов и показали приемы для самозащиты.





В инновационном центре при Кыргызпатенте в Бишкеке собрались девять женщин от 16 до 40 лет. Два тренера из Казахстана Ляйля Исмаилова и Молдир Жумабаева сначала провели ознакомительную сессию о токсичных коммуникациях, привели примеры, а потом приступили к главной теме — принципам самообороны и физическим приемам.

По их словам, есть пять основных принципов, которые нужно запомнить каждой женщине:

1 Думай

В любой ситуации необходимо думать. Важно прислушиваться к себе и своим чувствам. Осознавайте происходящее и не игнорируйте интуицию. Если вам не нравятся комментарии коллеги, повышенное внимание со стороны друга, непристойные взгляды незнакомца на улице, необходимо проявить бдительность и очертить личные границы.

2 Кричи

Используйте голос, чтобы постоять за себя. В ситуациях, когда ваши границы нарушают, твердо выражайте свою позицию и говорите «Нет!»

Если на вас нападают, громко кричите «Пожар!» или «Я не знаю этого человека! Помогите!» Зачастую люди проходят мимо, когда видят ругающуюся пару: они думают, что это личный внутренний конфликт. Дайте понять прохожим, что вы не знаете этого человека и вам угрожает опасность.

Детей нужно научить кричать «Мама!», так как на него реагируют большинство женщин, даже те, у кого нет детей.

3 Уйди

Один из важных советов, который прозвучал на тренинге: «Самое лучшее — не провоцировать ухудшение конфликта, а когда угрожает опасность, уйти». В первую очередь мы думаем о своей безопасности, поэтому необходимо как можно быстрее покинуть место конфликта, пока он не обострился.

4 Борись

Мы применяем четвертый принцип самообороны, когда нет возможности уйти, а ситуация стала критичной. По словам Ляйли Исмаиловой, «ваша задача — нанести удар, отразить нападение, уйти на безопасное расстояние и позвать на помощь».

На тренинге показали самые простые приемы, которые может применять даже физически не подготовленная женщина. Приемы можно отработать дома:

5 Не молчи Не молчи

Расскажите о случившемся друзьям, семье, поделитесь опытом в безопасных сообществах. Если гендерное насилие произошло с вашей знакомой, важно поддержать ее, а не заниматься виктим-блеймингом или обвинять пострадавшую.

Для здоровой поддержки спикеры поделились тремя фразами: «Мне очень жаль, что с тобой такое произошло», «Спасибо, что поделилась со мной» и «Как я могу тебе помочь?»

Надеемся, эти советы не пригодятся вам в реальной жизни и вам не придется применять физические приемы на практике. Но, имея в арсенале даже начальные знания, как за себя постоять, вы будете чувствовать себя увереннее и безопаснее.











«В идеале, конечно, мы не должны защищаться ни от кого. Но, когда мы имеем то, что имеем, — патриархальные устои, гендерное насилие и любые формы доминирования, — мы должны научиться выживать. Очень много женщин умирает или получает увечья, и именно это становится результатом гендерного насилия, сопровождающегося ментальными, эмоциональными, психологическими и физическими травмами. Мы должны уметь себя защищать: отразить удары, уйти на безопасное расстояние и остаться живыми», — прокомментировала Молдир Жумабаева.

Серию тренингов провели в рамках акции «16 дней активных действий против гендерного насилия» по методике ESD (Empowerment through self-defense / Укрепление личной силы через навыки самообороны) в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане при поддержке Центральноазиатского альянса по искоренению гендерного насилия и структуры «ООН-Женщины» в Казахстане.