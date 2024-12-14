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Общество

Детективы, комедии и мультфильмы-фэнтези. Что посмотреть на следующей неделе

На этой неделе сразу несколько премьер комедийных сериалов, в том числе фэнтези. Среди новых сезонов — детектив по романам Джоан Роулинг и опять-таки комедии. Видимо, сказывается приближение Нового года.

1
«Страйк», детектив, шестой сезон (16 декабря)

из интернета
Фото из интернета. Детектив Корморан Страйк и его секретарь Робин Эллакотт

Продолжение детективно-фантастического сериала по мотивам романов Джоан Роулинг о ветеране афганской войны, который занимается расследованиями странных преступлений. Действие происходит в Лондоне. Корморану Страйку и его секретарю Робин Эллакотт предстоит разгадать тайну убийства девушки-аниматора Эди, которая сделала мультфильм для онлайн-площадок и подверглась жестокой травле. За преследованием стоит некий персонаж Анонимия — автор видеоигры по мотивам мультфильма. Робин отказывает девушке, ссылаясь на занятость агентства, однако позже выясняется, что автор мультфильма убита, а ее партнер по проекту парализован. С повторной просьбой найти Анонимию обращается агент девушки. Страйк берется за дело, зная только ник в соцсетях и то, что Анонимия — разработчик игры по мотивам мультфильма Эди.

2
«Граница миров», фэнтези, первый сезон (16 декабря)

Братья Серега и Леха Шиловы случайно встречаются с вампиром, а после обнаруживают у себя суперсилы. Оказывается, нечисть в их городе не редкость, а в местном НИИ даже есть портал в потусторонний мир. За «туристами» из темного мира присматривают сотрудники секретной организации «Граница миров», которой руководит Павел Никитич. Помогают ему в борьбе с нечистью Людмила Николаевна, ее дочь Света, эффектная вампирша Илона. К необычному коллективу присоединяются и Шиловы. Теперь им предстоит не только следить за прилежным поведением «темных», но и собирать фрагменты мощнейшего артефакта.

3
«Жуки», комедия, четвертый сезон (16 декабря)

В четвертом сезоне сериала «Жуки» миновало полтора года. Никита приехал в деревню Жуки за дембелем, поскольку служба молодых людей в деревне завершилась. Но на празднование этого торжества пришел новый глава области Валентин Михайлович Юдин — он намерен привлечь внимание к этой ситуации и снять историю о талантливых создателях приложения, которые сделали его известным на всю область. Во время празднования губернатор решает снести Жуки, а на их месте построить научный кластер.

4
«Киберслав», мультфильм, первый сезон (22 декабря)

Что, если бы в Древней Руси жили не только богатыри, но и роботы? Стильный анимационный экшен... В Древней Руси, где есть современные технологии — от кибернетических имплантатов и плазменного оружия до экзоскелетов и гигантских роботов — богатырь-полукровка по имени Киберслав пытается распутать жестокое преступление, чтобы узнать, кому помешала княжеская семья — озлобленному люду или нечисти, заполонившей местные леса.

5
«Детективы из Челси», детектив, третий сезон (16 декабря)

В криминально-драматическом сериале «Детективы из Челси» действие разворачивается в Челси. Это прекрасный лондонский район для красивых и успешных людей. Однако у него есть и обратная сторона, связанная с обманом, насилием, жадностью и даже убийствами. Здесь вещи редко бывают такими, какими кажутся на первый взгляд. Инспектор Макс Арнольд и его коллега сержант Прия Шамси намерены выяснить правду и привлечь виновных к ответственности, независимо от их социального положения и уровня влияния.

6
«Уложенные», комедия, первый сезон (19 декабря)

Девушка (Стефани Сюй) узнает, что все ее бывшие любовники умирают при необычных обстоятельствах. Ее попытки предупредить оставшихся в живых ухажеров оборачиваются столкновением с прошлым и поводом разобраться в нем.

7
«Принц драконов», мультфильм, седьмой сезон (19 декабря)

Многосерийное мультипликационное шоу от Netflix. Действие сериала происходит в фэнтезийном мире, населенном людьми, эльфами и драконами. После того как люди начали применять темную магию против других существ, правители эльфов и драконов решили изгнать человечество на другую часть континента. Однако в один прекрасный день человеческим войскам удалось прорваться на чужую территорию, спровоцировав масштабную войну... Главные герои сериала — трое подростков, которые намерены тайком передать яйцо с наследником драконьего престола его семье. Только это может остановить конфликт между сторонами.

8
«Вирджин-Ривер», комедия, шестой сезон (19 декабря)

Многосерийное американское шоу, снятое в жанре «романтическая комедия». Действие разворачивается вокруг молодой женщины Мэл, которая устраивается работать акушеркой в отдаленном калифорнийском городе Вирджин-Ривере. Так она пытается начать все сначала и оставить в прошлом болезненные воспоминания. Вскоре Мэл осознает, что жизнь в провинции далеко не такая простая, как может показаться. Кроме того, она должна проделать большую работу со своими внутренними страхами, прежде чем позволить себе быть счастливой.

  • Какие премьеры и продолжения старых сериалов вышли на этой неделе (9-15 декабря), можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313081/
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