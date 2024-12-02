В Саратовской области РФ кыргызстанцы попали в ДТП: комментарий МИД

В МИД Кыргызстана проинформировали о трагедии в Саратовской области России.

«В ночь с 30 ноября на 1 декабря 2024 года примерно в 2.20 на автомобильной трассе между городом Ершов и поселком Озинки Саратовской области Российской Федерации произошло дорожно-транспортное происшествие с участием граждан Кыргызской Республики.

Согласно полученной информации водитель автомобиля марки Toyota Sienna, в салоне которого находились восемь граждан Кыргызстана, потерял управление, вследствие чего машина вылетела в кювет. В результате один из пассажиров 27-летний Т.У. скончался на месте. Пять человек доставлены в Энгельскую городскую клиническую больницу. 29-летний водитель в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении. Состояние остальных пассажиров оценивается как средней тяжести», — говорится в сообщении.

Посольством Кыргызской Республики в Российской Федерации оказывается консульско-правовая помощь семье погибшего, а также пострадавшим гражданам.

МИД держит данный вопрос на контроле.