Главную елку страны зажгут в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо в середине декабря. Об этом журналистам сообщила вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева.

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На этот раз новогодняя композиция с елкой устанавливаются в середине нового фонтанного комплекса. Высота елки составляет 32 метра, диаметр — 13 метров.

По словам Виктории Мозгачевой, мэрия старается максимально рационально и эффективно использовать все, что у нее есть в наличии, и чтобы получилось красиво.

Она также рассказала об убранстве и украшении центра Бишкека, чтобы порадовать горожан и гостей столицы. Здесь будет новогодний городок, зона для мастер-классов, площадка для концерта, фуд-корт. Оформление главной елки страны останется как в прошлом году, а площадь украсят по-новому. Большую часть материалов и композиций составляют уже использованные ранее, оставшуюся часть докупили.

На оформление площади выделено около 1,5 миллиона сомов.