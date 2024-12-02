На Иссык-Куле открыли зимний туристический сезон: ждут горнолыжников

На горнолыжной базе «Каракол» открыт зимний туристический сезон. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента в Иссык-Кульской области.

По предварительным данным, которые озвучил первый заместитель полпреда главы госуарства Данияр Арпачиев, в этом году Иссык-Куль посетили около 2 миллионов туристов, из них более 300 тысяч — гости из дальнего и ближнего зарубежья. Показатель растет ежегодно.

Горнолыжная база стала не только визитной карточкой Иссык-Куля, но и одним из ключевых объектов зимнего туризма в стране. В 2024-м отремонтировано 3 километра автодороги, ведущей на горнолыжную базу.

Программа мероприятия включала показательные выступления по лыжному спорту, мастер-классы для любителей зимних видов спорта.