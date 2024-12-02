11:53
USD 86.80
EUR 91.76
RUB 0.80
Общество

На Иссык-Куле открыли зимний туристический сезон: ждут горнолыжников

На горнолыжной базе «Каракол» открыт зимний туристический сезон. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента в Иссык-Кульской области.

По предварительным данным, которые озвучил первый заместитель полпреда главы госуарства Данияр Арпачиев, в этом году Иссык-Куль посетили около 2 миллионов туристов, из них более 300 тысяч — гости из дальнего и ближнего зарубежья. Показатель растет ежегодно.

Горнолыжная база стала не только визитной карточкой Иссык-Куля, но и одним из ключевых объектов зимнего туризма в стране. В 2024-м отремонтировано 3 километра автодороги, ведущей на горнолыжную базу.

Программа мероприятия включала показательные выступления по лыжному спорту, мастер-классы для любителей зимних видов спорта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312765/
просмотров: 137
Версия для печати
Материалы по теме
«Три вершины». Президент и чиновники обсудили горнолыжный проект
ЕАБР рассказал в Алматы о перспективном проекте горного курорта Baytik
Всесезонный горнолыжный курорт построят в Джалал-Абаде
Горнолыжный курорт Baytik будет строить компания из России: подписано соглашение
Создано госпредприятие «Кыргыз Куршевель» при управделами президента
«Три вершины». Президенту презентовали новый горнолыжный проект
Горнолыжные базы Кыргызстана. Где покататься этой зимой и сколько это стоит
В Кыргызстане появится горный комплекс международного уровня. Что там будет
В Кыргызстане с участием российских компаний создадут горнолыжный кластер
Горнолыжные базы Кыргызстана. Где покататься этой зимой и сколько это стоит
Популярные новости
Сын бывшего президента&nbsp;КР представил свою картину на&nbsp;выставке в&nbsp;Шотландии Сын бывшего президента КР представил свою картину на выставке в Шотландии
Получить паспорт не&nbsp;выходя из&nbsp;дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы Получить паспорт не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое изменение погоды Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое изменение погоды
Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и&nbsp;цены Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и цены
Бизнес
Пользуйся приложением &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; и&nbsp;получи шанс выиграть 10&nbsp;МИЛЛИОНОВ СОМОВ! Пользуйся приложением «Мой О!» и получи шанс выиграть 10 МИЛЛИОНОВ СОМОВ!
Вкусный кешбэк 5&nbsp;процентов и&nbsp;скидка от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;сервисе &laquo;Яндекс.Еда&raquo;! Вкусный кешбэк 5 процентов и скидка от «Бакай Банка» в сервисе «Яндекс.Еда»!
Globus и&nbsp;Be&nbsp;Adam: &laquo;Кыргызстандын керемети&raquo;&nbsp;&mdash; стиль, вдохновленный историей Globus и Be Adam: «Кыргызстандын керемети» — стиль, вдохновленный историей
Долгожданное открытие торгового центра Silk Way размером с&nbsp;6&nbsp;футбольных полей Долгожданное открытие торгового центра Silk Way размером с 6 футбольных полей
2 декабря, понедельник
11:46
На Иссык-Куле открыли зимний туристический сезон: ждут горнолыжников На Иссык-Куле открыли зимний туристический сезон: ждут...
11:14
В Бишкеке пройдут «Айтматовские чтения»
11:10
Бывший глава ГКНБ Орозбек Опумбаев пришел в суд по делу о беспорядках в Кой-Таше
11:08
Камчыбек Ташиев призвал объяснять иностранцам происхождение слова «кыргыз»
11:04
Пользуйся приложением «Мой О!» и получи шанс выиграть 10 МИЛЛИОНОВ СОМОВ!