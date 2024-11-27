МЧС Кыргызстана планирует купить 80 единиц инженерной техники к 2025 году

К 2025 году Министерство чрезвычайных ситуаций планирует приобрести 80 единиц инженерной техники для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил первый заместитель главы ведомства Азамат Мамбетов.

МЧС ставит перед собой задачу усилить внимание к вопросам предупреждения и реагирования на ЧС. В частности, Гидрометеорологическая служба совместно с Всемирным банком завершила первый этап модернизации системы прогнозирования, включая установку автоматических метеостанций. На втором этапе планируется закупка мощных радарных установок для повышения точности прогнозов.

Кроме того, ведомство реализует проект для безопасности в зоне воздействия селевых потоков на крупных реках, таких как Когарт и Карадарья. В рамках проекта будет построено несколько дамб, после чего освободившиеся земли будут переданы в сельское хозяйство и использованы для лесонасаждений.

Как сказал Азамат Мамбетов, закупка инженерной техники планируется в конце этого года или в начале 2025-го. Однако он не уточнил сумму, которая потребуется для приобретения оборудования.

Напомним, что в 2024 году ущерб от ЧС превысил 1,3 миллиарда сомов.