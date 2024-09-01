Первый урок в школах Кыргызстана посвятят отцам-основателям государственности

Первый урок в школах Кыргызстана будет посвящен теме «Знание — сила». Об этом проинформировали в Министерстве образования и науки.

Уточняется, что тематический урок пройдет для учеников 1-4-х классов общеобразовательных учреждений страны. Цель — рассказать о значении просвещения, вкладе великих людей в основание государственности Кыргызстана и о формировании национальной системы образования.

Для учащихся 5-11-х классов первый урок пройдет на тему «Отцы-основатели современной кыргызской государственности». Детям расскажут о значении Кара-Киргизской автономной области в формировании государственности современного Кыргызстана, роли отцов-основателей современной государственности.

Первый звонок в школах страны прозвенит завтра, 2 сентября.