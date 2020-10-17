ДУМК организует специальные уроки для женщин в режиме онлайн

Духовное управление мусульман Кыргызстана организует специальные уроки для женщин в режиме онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе ДУМК.

По ее данным, занятия начнутся с 20 октября и будут проходить два раза в неделю в форме вопросов-ответов. Онлайн-курс будет включать презентации на темы: «Роль женщин в исламе», «Женское образование», «Этикет в браке» и «Воспитание девушки».

«В сложившейся ситуации вся система образования находится в режиме онлайн. Поэтому муфтият начнет онлайн-обучение для женщин, объяснит роль матерей, поговорим о прекращении насилия в отношении женщин и воспитании детей», — проинформировали в муфтияте.

Онлайн-занятия будут проходить по вторникам и четвергам с 11.00 до 12.00.