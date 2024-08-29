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Общество

В Кыргызстане можно регистрировать авто и получать права круглосуточно

Теперь в Кыргызстане регистрировать транспортные средства и получать водительские удостоверения можно круглосуточно. Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава открыло круглосуточный отдел «Биримдик-24».

Расположен «Биримдик 24» в жилмассиве «Биримдик Кут», улица 2, дом 181/1. Здесь граждане могут:

  • регистрировать транспортные средства;
  • менять и восстанавливать свидетельства о регистрации транспортных средств и водительских удостоверений.
  • получить государственный номерной знак (с особенной комбинацией цифр и букв, включая аукционные и именные).

Сообщается, что отдел обеспечен государственными номерными знаками других регионов, что позволяет оказывать услуги не только местным жителям, но и всем гражданам Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303429/
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