В Кыргызстане можно регистрировать авто и получать права круглосуточно

Теперь в Кыргызстане регистрировать транспортные средства и получать водительские удостоверения можно круглосуточно. Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава открыло круглосуточный отдел «Биримдик-24».

Расположен «Биримдик 24» в жилмассиве «Биримдик Кут», улица 2, дом 181/1. Здесь граждане могут:

регистрировать транспортные средства;

менять и восстанавливать свидетельства о регистрации транспортных средств и водительских удостоверений.

получить государственный номерной знак (с особенной комбинацией цифр и букв, включая аукционные и именные).

Сообщается, что отдел обеспечен государственными номерными знаками других регионов, что позволяет оказывать услуги не только местным жителям, но и всем гражданам Кыргызстана.