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Общество

21 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.30-17.00 — 7-й микрорайон, 11а;
  • 9.30-15.00 — 6-й микрорайон, 13-16;
  • 9.00-17.00 — микрорайон «Джал», 70, отрезки улиц Маликова, Тойгонбаева;
  • 9.00-15.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Логвиненко, Молодежная, Советская, Курманалиева, Кыргызская, Коллекторная, Фрунзе, Октябрьская, Молодежная);
  • 15.00-17.00 — отрезки улиц Дубосековской, Сары-Челекской, Нурекской, Бельской, Ичке-Суу, Ракетной, Набережной, переулки Аксайский, Барскаунский, Беш-Кунгейский, Ак-Терекский, Боомский;
  • 9.00-13.30 — село Достук (улицы 6-10-я линия);
  • 13.30-16.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Логвиненко, Северная, Зеленая).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Байтик, Хикмет, Лебединовка (проспект Победы, улицы Комсомольская, Зеленая, «Городок энергетиков»), Ленинское (улица Алма-Атинская), Карла Маркса, Октябрьское, Горная Маевка;
  • 9.00-14.00 — село Аламедин (улицы Набережная, Алма-Атинская, Панфилова);
  • 7.00-17.00 — села Сарбан, Башкара-Суу, Заречное, Таш-Добо;

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Гавриловка (улицы Новая, Фрунзе, Дружбы, Школьная, Горького), Сокулук (улицы Белинского, Труда, Мельничная, Фрунзе);
  • 10.00-18.00 — села Заря (улицы Пушкина, Молодежная, Новая, Сокулукская, Юбилейная, Фрунзе, Гагарина, Набережная), Джаны-Пахта (улицы Зеленая, Полевой Стан, Ат-Башинский канал), Ак-Кашат (улицы Целинная, Озерная, Комсомольская);
  • 9.00-18.00 — село Кызыл-Туу (станция «Солнышко»);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — Кара-Балта (улицы Комсомольская, Крупской, Краснодарская, Лермонтова, Узбекская, Ломоносова, Крылова, Олимпийская, Ярославская, Жайыла Баатыра, Центральная, 8 Марта, Московская, Чкалова, Чернышевского);
  • 8.30-16.30 — Кара-Балта (улица Пушкина, 8);
  • 9.00-16.30 — село Суусамыр;

Московский РЭС

  • 12.00-18.00 — село Александровка (улицы Масанчина, Пионерская, Татарская, Октябрьская, Куйбышева, Шиваза, Гагарина);
  • 9.00-16.00 — село Садовое (улица Степная);
  • 9.30-17.00 — село Ак-Башат;
  • 9.00-15.00 — село Беловодское (МЧС, военная часть);
  • 9.00-17.00 — село Сретенка (улица Восточная);

Панфиловский РЭС

  • 13.00-17.00 — село Курпульдек (улица Кирова);
  • 9.00-17.00 — село Эркин-Сай (улица Джуматаева);
  • 10.00-15.00 — село Чалдыбар (улицы Подгорная, Ленина, Верхняя, Ташкентская, Чапаева, Навои, Луговая, Советская, Терновая, Мичурина, Калинина, Пограничная, Октябрьская, Молодежная, Первомайская, Широкая, Школьная, переулки Кузнечный, Клубный);

Токмакский РЭС

  • 9.00-17.00 — Токмак (улицы Советская, Охотничья, Родниковая, Ибрагимова, Дубовицкого, Борончиева, Красная, Кропоткина);

Чуйский РЭС

  • 8.00-18.00 — села Кош-Кашат, Чон-Жар, Карагул, Кайырма, Прогресс, Онбир-Жылга, Маданият, Кок-Каптал, Шамши, Кошой, ущелье Туура-Кайын;
  • 9.00-17.00 — село Чуй (улицы Полевая, Пионерская);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Сын-Таш (улица Шакирова), Ивановка (улицы Советская, Пушкина);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — Кант, село Новопокровка (улица Фрунзе);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Тегирменти (улицы Шералиева, Солтоноева), Алтымыш (автодром), город Орловка (улицы Косякова, Кудряшева).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/297159/
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