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Общество

Центральную лабораторию Минприроды отремонтировали за 11,7 миллиона сомов

Центральная лаборатория Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора открылась после капитального ремонта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, здание также оснастили оборудованием международного уровня, офисной мебелью и компьютерной техникой. Капитальные ремонтные работы оценены в 11 миллионов 725,1 тысячи сомов.

«Центральная лаборатория — единственная лаборатория в республике, которая проводит химический анализ геологических объектов и продуктов их переработки. Она является единственным поставщиком услуг по обследованию геологических объектов, природных вод и нерудного сырья (гравия, песка). Также лаборатория — член Международной организации по аккредитации (ILAC), в которую входят 43 тысячи лабораторий в более чем 70 развитых странах», — отметили в Минприроды.

Действует интегрированная система менеджмента качества, сертифицированная аттестатами аккредитации технической компетентности в соответствии с тремя международными стандартами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296068/
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