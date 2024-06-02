3 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

9.00-17.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Кара-Сай, Ак-Булак, Кок-Кыр), отрезки улиц Залкар, Улукман, Щербакова, Умай-Эне, жилмассив «Ак-Босого» (улицы 1-6-я, Чуй-4 — Чуй-60, Профессора Зимы, Садаева, Манаса), улицы Токтоналиева, 48, 50, Лумумбы, 139;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Бердибаева, Шералиева, 6-я Линия, 7-я Линия);

9.00-12.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Сары Булун, Эр-Тайлак, Чатыр-Кол, Сулуу-Тор, Айылчиева, Репина, Кара-Кужур), улица Сельповская, 74;

9.30-17.00 — 7-й микрорайон, 9;

9.30-17.30 — отрезки улиц Западной, Саратовской;

13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Уркор, Таттыбубу);

9.00-13.00 — отрезки улиц Киевской, Сыдыковой, Бейшеналиевой;

9.00-18.30 — отрезки улиц Турусбекова, Манаса, Куренкеева, Кудрука, Белинского, Мичурина, Тюпской, Шевченко, Уметалиева, Журнальной, Интернациональной, Тимирязева, Акиева, Атбашинской, Ташкентской, Табышалиева, переулки Офицерский, Долонский, Тимирязева, Огородный, Джергаланский.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Таш-Добо, Чон-Таш, Ленинское (улицы Юбилейная, Набережная, Интернациональная, Алма-Атинская, Заречная, Восточная, Виноградная, переулок Северный, Малая ГЭС), Луговое (улицы Новостройка, Мирная, Луговая, Алма-Атинская, Сыдыгалиева, Первомайский тупик), Восток (улицы 60 лет Киргизии, Береговая, Западная, Маркса, Ленина, Садовая, Советская, Фрунзе, Щорса, Заречная, Озерная, Луговая, Сельповская, Степная, Энгельса, Совхозная, Спортивная), Аламедин (улица Алма-Атинская);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Гавриловка (улица Фрунзе), Шалта (улицы Иманалы, Боромбаева, Шабданалы, Осмона, Ленина, Шопокова, Комсомольская, Раимбаева, Алмалу, МТФ, переулок Боромбая, тупик Шопокова), поселок Южный (улицы Гагарина, Вишневая, Королева, Юбилейная, Комарова), город Шопоков (улица Вокзальная), села 1 Мая, Сокулук (улицы Белинского, Советская, Новая, 8 Марта, Цветочная, Московская, Ленинградская, Кайназаровой, Победы, Свердлова, Шопокова, Киевская, Бакыта, Больничная, Алма-Атинская, 27-го партсъезда, Токтогула, Калинина, Ленина, Мичурина, переулок Ленина, улицы Краснодарская, Железнодорожная), Дон-Алыш (улица Доналыш);

9.00-18.00 — села Джаны-Джер (улицы Советская, Юбилейная, Южная, Джамбулатова, Алиева, Оторова, Симроуд, Молодая Гвардия, Первомайская, Ленина, Апасова, Бектоо, Мира, Солодовникова, Новая, Мичурина, Жукова, Правды, Спортивная, Лесная, Больничная, переулок Лесной, улицы Изакеева, Северная, Шопокова, Садовая, Свободы, Строительная, переулок Северный, улицы Пионерская, Фрунзе, Зеленая Балка, Школьная, МТФ 2а), Западное (улицы Молодая Гвардия, Парковая, Гасангусенова, Рамазана), Новопавловка (улицы Деповская, Проектируемая);

9.30-17.00 — село Сокулук (улицы Мичурина, Ленина, переулок Ленина, детсад № 3);

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — село Буденовка (школа), город Кара-Балта (улицы Энгельса, Тельмана, Ленина, Тоголока Молдо, Маркса);

Московский РЭС

9.00-18.00 — село Петровка (улица Южная);

13.00-17.00 — село Сретенка (улицы Восточная, Крупской, Мельница), пивзавод, очистные сооружения;

9.00-17.00 — село Ак-Суу (улицы Попова, Новая, Заводская);

8.00-12.00 — села Кош-Добо, Беловодское (улицы Калинина, Луговая, Солнечная, Юбилейная, Фрунзе, Ленина);

Иссык-Атинский РЭС

10.00-17.00 — села Ивановка (улицы Советская, Украинская, Южная), Буденовка (улица Чапаева);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Чуй (улицы Западная, Бугрянка, Космонавтов, Сельская, Садовая, Луговая, Береговая, Мичурина, Покровская, Колхозная), Ак-Бешим (улицы Токоева, Мирная, Наматбек, Токомбаева, Ташбаева);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (улицы Панфилова, 1а, Интернациональная, Татарская, Казахстанская);

Кантский РЭС