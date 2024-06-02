Афиша Бишкека на неделю: кинопремьеры, выставки и концерты

4-7 июня. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

23 мая — 12 июня. Выставка Халиды Шимовой

Представлено около 40 новых живописных широкоформатных полотен, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил).



«Галерея М» в ЦУМ-2, 10.00-20.00.

3 июня. Спектакль «Чокчолой баатыр»

Сказка по мотивам одноименной пьесы кыргызского драматурга Каныбека Ажимудинова о подвигах сказочного персонажа кота Чокчолоя по защите домашних животных от хищников.

Чуйский областной театр музыкальной драмы и сатиры, 14.00.

3 июня. Концерт Бека Борбиева

Заслуженный артист КР исполнит любимые всеми хиты.

Дворец спорта имени Кожомкула, 19.00.

6 июня. Кинопремьеры

«Астрал. Ночь в могиле» (ужасы). Древнее поверье гласит, что люди, которые много грешили, после смерти подвергаются чудовищным пыткам прямо в могиле. Сита решает проверить легенду и находит самого грешного человека при смерти. Скоро она сможет доказать, что после его смерти ничего не произойдет. Как только он умирает, девушка просит оставить ее вместе с ним на одну ночь в могиле.

«Винни-Пух: Кровь и мед 2» (ужасы). Винни-Пух и Пятак больше не могут продолжать охотиться в Стоакровом лесу. Очередное предательство Кристофера Робина, раскрывшего миру их существование, ставит под угрозу не только их дом, но и жизни. Вот только звери больше не намерены прятаться в тени и вместе с друзьями Совенком и Тигрой отправляются в город, чтобы навести в нем свои кровавые порядки.

«На краю Земли» (драма). На краю света, где правят древние племена маори, нет места чужакам. Здесь почитают духи предков, за кровь платят кровью, а сердце прекрасной девушки способно разжечь войну. Но чужаки пришли не одни — с ними бог, медицина и порох.

«Плохие парни до конца» (боевик). Этим летом мировые любимцы, плохие парни, возвращаются с фирменным сочетанием захватывающего экшена и безумной комедии, но на этот раз с неожиданным поворотом: лучшие полицейские Майами теперь в бегах.

«Десять жизней» (мультфильм). Все прекрасно знают, что у котов девять жизней. А еще говорят, что они ленивые, капризные и довольно агрессивны к окружающим. И все-таки даже самые заносчивые из котов просто душки по сравнению с пушистой бестией по имени Беккет. Но его будни скоро изменятся. Притом целых десять раз! Коту предстоит побывать в шкуре совершенно разных животных, чтобы, наконец, начать ценить свою собственную жизнь.

«Последний дракон» (мультфильм). Говорящие драконы когда-то жили в гармонии с людьми. Но теперь их род в опасности, и только одна отважная девочка может спасти магических существ. Ее ждет полное опасности путешествие через самые волшебные места древнего Китая.

«Асфальтовые джунгли» (триллер). Середина 90-х, Гарлем. Молодой фельдшер Олли Кросс первый год работает на скорой.

7 июня. Спектакль «Эти свободные бабочки»

Это абсолютно бродвейская история о любви. Он сын известной писательницы, она взбалмошная, экстравагантная, мечтает о карьере актрисы в местном театре. На пути к счастливому финалу обоим предстоят искушения и испытания.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.