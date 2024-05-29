В этом году Курман айт кыргызстанцы отметят 17 июня. Постановлением кабинета министров этот день утвержден выходным.

Праздник Курман айт выпадает на понедельник. Это значит, кыргызстанцы отдохнут три дня подряд — 15, 16 и 17 июня.