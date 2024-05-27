28 мая: где в регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Таш-Добо, Чон-Таш, Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Сельповская, Садовая, Набережная, Виноградная, переулки Маслопромский, Виноградный, улицы Южная, Чайная, школа, детсад), Карла Маркса (улицы 22-го Партсъезда, Ленина, Шоссейная, контур № 578, улицы Киевская, Ленина), Лебединовка (улицы Бокомбаева, Нарынская, Ошская, Чуйская, Манаса, Угловая, Северная, Таласская, Родниковая), Кара-Жыгач (улицы Лагерная, Кулатова, контур, Новостройка, Бек-Тоо, Бакая, Новая, Людмилы);

Сокулукский РЭС

9.30-17.00 — села Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Жайчи, Сурабалды, Крупской, Тоголок, Бира, Мира, Шамши, Кашка-Суу, Сураналы, Ноорузбая, Новая, Кайназаровой, Шопокова, Оторова, Иманкулова, Турмуш, Омурбека), Сокулук (улицы Мичурина, Ленина, переулок Ленина);

9.00-18.00 — села Военно-Антоновка (улицы Комсомольская, Крупская, Южная, Дружбы, Фрунзе, Сокулук, жилмассив «ВОССТ», кварталы А, Б, Г, МТФ), Ново-Павловка (улицы Деповская, Проектируемая);

9.00-17.00 — села Жаны-Жер (улицы Бектоо, Мира), Тош-Булак (улицы Айзабекова, Береговая);

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — участок Индом, села Буденовка, Суусамыр;

9.00-12.00 — город Кара-Балта (улица Пограничная, переулок Безымянный, улицы Заводская, Токтогула, Новороссийская, Шопокова, Серкибаева, Морозова, Матросова, Чехова, Боконбаева, Целинная, Фурманова, Кирова, Топографическая, Тоголока Молдо, Энгельса, Спортивная, Бородочева);

Московский РЭС

9.30-17.00 — села Александровка (улицы Масанчина, Татарская), Садовое (улица Прогресс, МТФ-1);

9.30-18.00 — село Темен-Суу (ущелье Широкое);

9.00-17.00 — села Винсовхоз, Ак-Суу, скважина;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Панфиловка (улица Осмонова), город Каинда (улицы Трудовая, 60 лет Октября, переулок Заводской);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-19.00 — села Ивановка (улицы Почтовая, Кирова, Первомайская, Фурманова, Сельская, Советская, Ильина, Токмакская, Пролетарская, Фрунзенская, Пионерская, Театральная, центральная часть);

Чуйский РЭС

9.00-18.00 — села Кош-Кашат, Чон-Жар, Карагул, Кайырма, Прогресс, Онбир-Жылга, Маданият, Кок-Каптал, Шамшы, Кошой, ущелье Туура-Кайын;

9.00-17.00 — село Жаны-Жол (интернат, улица Сыргабая);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — город Токмак (улицы Дубовицкого, Интернациональная, Пионерская, Токмакская, Молодежная, Шамсинская, 61г);

Кантский РЭС

10.00-16.00 — села Бердик (улицы Юбилейная, Аламанова, Бикдик, Красный Милянтан), Хунчи (улицы Дываева, Гагарина);

9.00-17.00 — город Кант (1-й микрорайон, 1-8, 12, 17, улицы Зеленая, Прудовая, Толстого, Полевая, Московского, Морозова, Ломоносова, Кирпичная, Маркса, Новостройка, Комментерна, Ворошилова, Школьная, Куренкеева, Абдылдаева, Лермонтова, Чекирова, Суворова, Цемзаводская, Западная, Бокомбаева, Чапаева, Ленина), села Люксембург (улицы Ленина, Советская, Токмакская, Гагарина, Мира, Садовая, Тельмана, Толстого, Суворова, Островского, Бекмуратова, Ватутина, Джальминского, Пушкина, Комсомольская, Крупская, Фрунзенская, Набережная, Колхозная, Молодежная, Карасуйская), Новопокровка (военная часть, улицы Строительная, Садовая);

Кеминский РЭС