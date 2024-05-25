Здания Наццентра кардиологии и терапии в Бишкеке капитально отремонтируют

Здания Национального центра кардиологии и терапии капитально отремонтируют. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

По его данным, конкурс объявило Чуйское областное управление капитального строительства департамента жилищно-гражданского строительства при Госстрое.

Ремонт будет проводиться в несколько этапов. На первом планируется потратить 214 миллионов 704 тысячи 813 сомов.

Отмечается, что будут отремонтированы главный корпус (пятиэтажное здание), нефрологический корпус (трехэтажное здание), пищеблок (двухэтажный блок), терапевтический корпус (трехэтажное здание) и поликлиника (пятиэтажное здание), а также насосные, лифты и КПП.