В Турции обнаружили новый вид клеща: он переносит возбудителей 30 болезней

В Турции обнаружили новый вид клеща, способный переносить возбудителей более 30 заболеваний. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на биологов.

По данным ученых страны, Haemaphysalis longicornis считается потенциально опасным для человека, хотя прежде всего угрожает домашнему скоту.

Отмечается, что этот паразит родом из Восточной Азии, однако в новой среде он быстро распространяется.

Первый образец в 2024 году принес в одну из стамбульских клиник местный житель, который нашел клеща на себе. Исследования показали, что вид проник на территорию страны 3–4 года назад, а сейчас активно размножается.