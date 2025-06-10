21:41
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

В Турции обнаружили новый вид клеща: он переносит возбудителей 30 болезней

В Турции обнаружили новый вид клеща, способный переносить возбудителей более 30 заболеваний. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на биологов.

По данным ученых страны, Haemaphysalis longicornis считается потенциально опасным для человека, хотя прежде всего угрожает домашнему скоту.

Отмечается, что этот паразит родом из Восточной Азии, однако в новой среде он быстро распространяется.

Первый образец в 2024 году принес в одну из стамбульских клиник местный житель, который нашел клеща на себе. Исследования показали, что вид проник на территорию страны 3–4 года назад, а сейчас активно размножается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332177/
просмотров: 170
Версия для печати
Материалы по теме
С начала года в Турции опечатали более 4 тысяч отелей
Кыргызстан присоединился к международной инициативе по укреплению семьи
В Турции граждан с избыточным весом будут взвешивать прямо на улице. Зачем?
Прямые переговоры РФ и Украины: Путин и Эрдоган переговорили по телефону
Жители Нооката просят президента решить вопрос учителя, задержанного в Турции
КР и Турция намерены довести товарооборот до $5 миллиардов в ближайшие годы
МИД КР встретился с семьей задержанного в Турции Азамата Нурматова
МИД озвучил причину задержания учителя из Кыргызстана в Турции
Председатель парламента Турции Нуман Куртулмуш прибыл в Кыргызстан
Задержание учителя из КР в Турции. Обеспечить права педагога просит омбудсмен
Популярные новости
Почувствовали? В&nbsp;Кыргызстане сегодня произошло землетрясение Почувствовали? В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение
Ранее пропавшую в&nbsp;Бишкеке Бермет Тагаеву нашли мертвой Ранее пропавшую в Бишкеке Бермет Тагаеву нашли мертвой
Еще одно землетрясение произошло вчера в&nbsp;Кыргызстане Еще одно землетрясение произошло вчера в Кыргызстане
Находящийся в&nbsp;колонии осужденный в&nbsp;соцсетях призывал свергнуть власть Находящийся в колонии осужденный в соцсетях призывал свергнуть власть
Бизнес
Стадион, футбол и&nbsp;Wi-Fi: болей за&nbsp;НАШИХ с&nbsp;MEGA Стадион, футбол и Wi-Fi: болей за НАШИХ с MEGA
Как Бишкек встречал лето в&nbsp;Chill Zone Beeline Как Бишкек встречал лето в Chill Zone Beeline
Оформление ОСАГО в&nbsp;офисах Beeline&nbsp;&mdash; что может быть проще? Оформление ОСАГО в офисах Beeline — что может быть проще?
Будущее банков СНГ: прогнозы на&nbsp;2025 год от&nbsp;Octobank до&nbsp;Kaspi Bank Будущее банков СНГ: прогнозы на 2025 год от Octobank до Kaspi Bank
10 июня, вторник
21:40
Эркин Чечейбаев: Повышение акцизов на табак защитит от курения молодежь Эркин Чечейбаев: Повышение акцизов на табак защитит от ...
21:25
В Турции обнаружили новый вид клеща: он переносит возбудителей 30 болезней
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 июня: дожди
20:48
Фестиваль по параплаванию для людей с инвалидностью прошел в Бишкеке
20:24
Искусственный интеллект помог ученым понять, кто написал Ветхий завет Библии