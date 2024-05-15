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Общество

Кыргызстанцы могут отучиться в профессиональных учебных заведениях Германии

Абитуриентам из Кыргызстана предоставляется возможность учиться в профессиональных учебных заведениях Германии в рамках проекта на основе меморандума о взаимопонимании между Министерством образования и науки и компанией FAV Service gGmbH. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, заявку для участия в проекте могут отправить граждане Кыргызской Республики 18-26 лет, имеющие сертификат знания немецкого языка на уровне «B2» Гете-институтов и сертифицированных институтов TELC по Общеевропейской шкале оценки уровня владения иностранным языком (CEFR).

Участникам проекта предоставят место обучения в Германии и окажут помощь в подготовке документов.

«Обучение в Германии осуществляется по дуальной системе, когда теория в профессиональной школе изучается вместе с получением практических навыков на ведущих предприятиях», — отметили в ведомстве.

В течение трех лет учебы студенты получат сопровождение германских партнеров при поиске жилья и регистрации, счет в немецком банке, стипендию от 939 евро в месяц, медицинскую страховку. После завершения учебы студент получит диплом, признаваемый во всем мире.

Участие в проекте бесплатное. Подробная информация о проекте по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294006/
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