Ботсаду передали спецтехнику и оборудование. Их купили на средства от забега

В Бишкеке Ботаническому саду имени Энвера Гареева передали спецтехнику и оборудование, приобретенные на средства от стартовых взносов участников благотворительного полумарафона Snow Leopard Run 2023 и собранные изданием «Башта».

Генеральный директор ОО «Номад Спорт», которое и проводит забег, Арслан Малдыбаев рассказал, что решение об оказании помощи Ботсаду принимали при помощи опроса участников забега.

«Изначально нашей целью было поддержание популяции снежного барса, поэтому забег так и называется. Это животное является символом города, и Кыргызстан инициатор создания организации, в которую входит 12 стран. Ее секретариат находится в нашей стране. Первые два года собранные средства отдавали на улучшение ситуации с популяцией снежного барса, закупали ловушки, купили автомобиль «Нива» для биосферной территории «Иссык-Куль». Потом, когда стали больше общаться с разными общественными объединениями, нам стали говорить, что международные организации выделяют достаточно средств для сохранения барса. Тогда стал вопрос, что мы можем сделать для нашего города. Задали его участникам забега, провели опрос, собирали идеи. Было много заявок по постройке спортивной или воркаут-площадки на стадионе имени Омурзакова, где тренируются многие бегуны. Мы это сделали в 2023 году», — отметил он.

В 2023 году многие участники предложили помочь Ботсаду. Тогда шел сбор средств, объявленный изданием «Башта» на покупку спецтехники.

Арслан Малдыбаев отметил, что список оборудования и спецтехники согласовывали с руководством и сотрудниками Ботсада.

Всего собрали более 1,6 миллиона сомов, оборудование закупили на 1,2 миллиона: мотоблоки, автономные станции водоснабжения, генераторы холодного тумана, инструменты для обрезки и

окучивания растений и многое другое.

Директор Ботсада Иван Хегай добавил, что в 2023 году из бюджета выделили 15 миллионов сомов, на которые закупили трактор, дробилки и другое оборудование.