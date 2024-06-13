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Общество

На ремонт ирригационной сети в Ботсаду в Бишкеке потратят 62 миллиона сомов

На капитальный ремонт ирригационной сети в Ботсаду потратят почти 62 миллиона сомов. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

Конкурс объявил НИИ «Ботанический сад имени Энвера Гареева» Национальной академии наук. Речь идет о территории, расположенной на улице Ахунбаева.

Ранее директор научно-исследовательского института Иван Хегай сообщил 24.kg, что в этом году из бюджета выделено 95 миллионов сомов на восстановление системы ирригации на обеих территориях (на улицах Горького и Ахунбаева).

«Одна стройкомпания предлагала сделать закрытую систему, но это дорого. Нужны специалисты, которые потом ее будут обслуживать, да и на ее строительство потребуется 29 месяцев. Поэтому принято решение восстановить существующую систему, а также пруды, пробурить скважины и по возможности установить противопожарные бочки. Сейчас разрабатываем проект», — сказал он.

Отметим, в прошлом году началась реконструкция общей территории сада на улице Горького. Тогда руководители администрации президента, ГП «Кыргызкурулушсервис» и Ботанического сада подписали трехсторонний контракт на сумму 33 миллиона сомов. Работа уже завершена.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296543/
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13 июня, четверг
10:32
На ремонт ирригационной сети в Ботсаду в Бишкеке потратят 62 миллиона сомов На ремонт ирригационной сети в Ботсаду в Бишкеке потрат...
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