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Общество

Столице Кыргызстана 142 года. Оптимистичные поздравления городских властей

Сегодня Бишкеку исполняется 142 года. Спикер городского кенеша Жаныбек Абиров на своей странице в Facebook поздравил жителей столицы Кыргызстана.

«Сегодня каждый из вас становится свидетелем позитивных изменений в столице. Бишкек динамично развивается, благоустраивается и расцветает новыми красками», — обратился он к горожанам.

Жаныбек Абиров добавил, что когда вся страна и весь мир борются с пандемией коронавируса, он хочет пожелать горожанам и всему кыргызскому народу единства, сил и терпения.

«Оказывая поддержку друг другу, близким, соблюдая дисциплину и санитарные нормы, мы победим пандемию, ведь мы — одна большая семья», — добавил он.

Мэрия Бишкека также поздравила жителей и гостей столицы. «Город продолжает работу. Искренне, с любовью. Каждый сотрудник каждой службы», — отметили в пресс-службе муниципалитета.

«Сотрудницы «Тазалыка» с центральной площади Ала-Тоо поддержали челлендж «Преображение», а в честь дня рождения музыкальная группа «Элес» дарит всем горожанам свою песню «Город Мечта» (музыка Нурлана Мамбетова, слова Нурлана Алымбекова, Улана Абдрахмана).

«Желаем, чтобы каждый горожанин был по-настоящему счастлив, жил в достатке, благополучии и был здоров. Пусть у каждого будет своя прекрасная история, которая произошла на улицах любимого города. Ведь город — это мы, люди, живущие в нем», — отметили в мэрии.
 
Напомним, весной 1878 года Пишпек становится центром Токмакского (впоследствии Пишпекского) уезда и получает официальный статус города.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151408/
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