Сезон мопедов и скутеров. Где нельзя ездить, напомнили в Патрульной милиции

Наступила устойчивая теплая погода и на улицах Бишкека появились сотни мопедов и скутеров. В управлении Патрульной службы милиции напомнили, что эти виды транспортных средств не обладают большой маневренностью и скоростью, не имеют защитных приспособлений от столкновений, на дороге они одни из самых беззащитных. Поэтому мопед и скутер являются источником повышенной опасности, для всех участников движения.
Ведомство решило напомнить участникам движения, где можно и нельзя передвигаться на мопедах и скутерах.
Разрешено ездить:
- если есть велосипедная дорожка, то только по ней (в этом случае по проезжей части нельзя),
- если нет велосипедной дорожки — по проезжей части в один ряд возможно правее,
- допускается движение по обочине, если это не создает помехи пешеходам.
Запрещено:
- по разделительным полосам проезжей части,
- по тротуарам. Велосипедисты и скутеристы — водители, а не пешеходы,
- по пешеходным дорожкам,
- по пешеходным переходам.
Находясь на тротуаре, пешеходной дорожке, пешеходном переходе, велосипедисты и водители скутеров не могут передвигаться на них. Они являются пешеходами и должны слезть со своего транспортного средства.
При пересечении велосипедной дорожки с автомобильной дорогой водитель мопеда или скутера должен уступить дорогу транспортному средству, движущегося по этой дороге.
В Кыргызстане начался масштабный рейд по проверке водителей мопедов и мотоциклов, сообщает пресс-служба ГУОБДД.