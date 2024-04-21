12:15
USD 89.02
EUR 94.77
RUB 0.95
Общество

Сезон мопедов и скутеров. Где нельзя ездить, напомнили в Патрульной милиции

Наступила устойчивая теплая погода и на улицах Бишкека появились сотни мопедов и скутеров. В управлении Патрульной службы милиции напомнили, что эти виды транспортных средств не обладают большой маневренностью и скоростью, не имеют защитных приспособлений от столкновений, на дороге они одни из самых беззащитных. Поэтому мопед и скутер являются источником повышенной опасности, для всех участников движения.

Ведомство решило напомнить участникам движения, где можно и нельзя передвигаться на мопедах и скутерах.

Разрешено ездить:

  • если есть велосипедная дорожка, то только по ней (в этом случае по проезжей части нельзя),
  • если нет велосипедной дорожки — по проезжей части в один ряд возможно правее,
  • допускается движение по обочине, если это не создает помехи пешеходам.

Запрещено:

  • по разделительным полосам проезжей части,
  • по тротуарам. Велосипедисты и скутеристы — водители, а не пешеходы,
  • по пешеходным дорожкам,
  • по пешеходным переходам.

Находясь на тротуаре, пешеходной дорожке, пешеходном переходе, велосипедисты и водители скутеров не могут передвигаться на них. Они являются пешеходами и должны слезть со своего транспортного средства.

При пересечении велосипедной дорожки с автомобильной дорогой водитель мопеда или скутера должен уступить дорогу транспортному средству, движущегося по этой дороге.

В Кыргызстане начался масштабный рейд по проверке водителей мопедов и мотоциклов, сообщает пресс-служба ГУОБДД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292152/
просмотров: 405
Версия для печати
Материалы по теме
Технику безопасности не соблюдают. Отдыхающие жалуются на скутеры в Бостери
Избиение отдыхающих на Иссык-Куле. Арендаторов скутера доставили в милицию
На Иссык-Куле оштрафовали владельцев скутеров и катеров
Большое масляное пятно на озере Иссык-Куль. Владельца скутера оштрафовали
Смерть отдыхающих в Чолпон-Ате. Задержан водитель скутера
В Чолпон-Ате скутерщик сбил трех человек. Двое из них скончались в больнице
Водитель Honda врезался в скутер и скрылся. Подозреваемого задержали в Бишкеке
На Иссык-Куле владелец водного скутера избил иностранца
Опасно для жизни. Отдыхающие на Иссык-Куле просят наказать арендаторов скутеров
На скутере сбил пенсионерку и скрылся. Подозреваемого в автонаезде задержали
Популярные новости
Все 32&nbsp;маршрута движения муниципальных автобусов в&nbsp;Бишкеке Все 32 маршрута движения муниципальных автобусов в Бишкеке
Опасные клещи. Как уберечься от&nbsp;их&nbsp;укуса и&nbsp;что делать, если это произошло Опасные клещи. Как уберечься от их укуса и что делать, если это произошло
Погранслужбы Кыргызстана и&nbsp;Таджикистана сделали совместное заявление. О&nbsp;чем оно Погранслужбы Кыргызстана и Таджикистана сделали совместное заявление. О чем оно
Блокировка TikTok. Кыргызстанцы стали активнее искать в&nbsp;интернете VPN Блокировка TikTok. Кыргызстанцы стали активнее искать в интернете VPN
Бизнес
Блокировка TikTok лишает граждан развития бизнеса и&nbsp;культуры&nbsp;&mdash; Сергей Соколов Блокировка TikTok лишает граждан развития бизнеса и культуры — Сергей Соколов
Финансовый отчет ОсОО &laquo;Микрокредитная компания &laquo;Ала-Тоо Кредит&raquo; Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная компания «Ала-Тоо Кредит»
Финансовый отчет ОсОО &laquo;Микрокредитная Компания &laquo;Кемин&raquo; Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная Компания «Кемин»
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; стал частью международной инвестиционной группы Visor «Халык Банк Кыргызстан» стал частью международной инвестиционной группы Visor
21 апреля, воскресенье
12:10
Пассажирские автобусы передала Германия Кыргызстану Пассажирские автобусы передала Германия Кыргызстану
11:35
В Бишкек возвращаются дожди и грозы. Прогноз погоды на 22-25 апреля
11:00
Поваренная соль. Чем она вредна и почему от нее нельзя отказываться
10:42
В Кыргызстан из Москвы возвращены пятеро детей, оставшихся без попечения
10:25
Завтра в Бишкеке отключат горячую воду. Ее не будет больше месяца