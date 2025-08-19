Жители села Александровка жалуются на мопеды, которые ездят по тротуарам

В Московском районе Мин-Булакского айыл окмоту жители села Александровка жалуются на мотороллеры, мопеды и скутеры, которые ездят по тротуарам. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, улицы населенного пункта все чаще напоминают «новый Бангладеш» мотороллеры часто едут по тротуарам, особенно в ночное время, создавая угрозу жизни прохожих.

Ранее по многочисленным просьбам жителей собрали внеочередную сессию айыльного кенеша и приняли постановление о запрете электромотоциклам, скутерам и мопедам ездить по тротуарам. Но оно ничем не помогло. Местные власти, как утверждают жители, не принимают действенных мер.

Жители сообщили, что обращались к главе айыл окмоту с просьбой установить защитные столбики вдоль тротуаров, которые могли бы ограничить движение двухколесного транспорта по пешеходной зоне. Однако, по словам читателя, чиновник отказал, сославшись на отсутствие средств в бюджете.

