Руку и ногу оторвало от удара. Милиция сообщила подробности ДТП со скутером

УОБДД Чуйской области сообщило 24.kg подробности ДТП в селе Ивановка, в результате которого погиб скутерист.

Отмечается, что 7 июля 2025 года на автомобильной дороге Бишкек — Нарын — Торугарт гражданин Ш.А.Ю., 2000 года рождения, двигаясь с запада на восток на автомобиле марки «Мерседес-Бенц», по предварительной информации, столкнулся со встречным скутером, который ехал на высокой скорости.

В результате столкновения водитель скутера, К.И.Ю., 1989 года рождения, скончался на месте. Пассажир автомобиля «Мерседес-Бенц», М.Х.А., 1973 года рождения, был госпитализирован в территориальную больницу с диагнозом «Закрытый перелом правого акромеального конца ключицы со смещением».

По данному факту ведется следствие.

Ранее очевидцы страшного ДТП с участием скутера и легкового авто сообщили, что у скутериста оторвало правые ногу и руку.