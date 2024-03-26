27 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.00-17.30 — микрорайон «Асанбай», 49 (1-4-й подъезды);
- 9.30-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улица Тон), отрезки улиц Октябрьской, Джалиля, Кантемировской, Ялтинской, Веселой, Пархоменко, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Береке, Куюкова, Дабан), отрезки улиц Кривоносова, Каховской, переулок Флотский;
- 9.00-11.00 — отрезки улиц Месароша, Сельсоветской, Почтовой, Усенбаева, 192-4, Куренкеева, 83;
- 12.00-15.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Логвиненко, Фрунзе;
- 9.00-17.00 — улицы Турусбекова, 82/1, Кривоносова, 103, отрезки улиц Раззакова, бульвара Эркиндик, улица Абдыкадырова, переулок Буурдинский, 7, улица Бурдинская, 1, улица Лумумбы, 143, отрезки улиц Белинского, Бреславской, Витебской, Кызыл-Кийской, Можайского, Садаева, Щербакова, Тоголока Молдо, Кокчетавской, переулки Карагайский, Багижский, Витебский;
- 15.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Макмал, Жаныш-Бий);
- 11.00-13.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Адырская, Белинского, Полевая, Южная, Весенний переулок).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 10.00-17.00 — села Ленинское (улицы Подгорная, Набережная, Коммунарская), Оскон-Ордо (улица Бакеева), Аламедин (улицы Гоголя, Школьная, Долон, Токтогула, Фрунзенская, Достук, Кыргызстанская, Ат-Башинская, Панфилова, Горького, Кожожаша, Манаса), Байтик (улицы Новостройка, Эшмамбета, Раимбекова, жилмассив «21,9 га»), Кой-Таш (улицы Аблесова, Ракишева, Школьная, Кытай уулу, Мурзалиева, Сегизбаева), Арашан (улицы Бектенбаева, Нижняя стройка), Ленинское (улицы Набережная, Алма-Атинская, Комсомольская, Садовая, Нижняя, Прохладная, Коммунарская, Солнечная, Ключевая, Ключевой, Подгорная, Виноградная, Восточная, тупик Алма-Атинский, переулки Зеленый, Южный), Таш-Добо (улицы Школьная, Октябрьская, Бакыта, Средняя, Больничная, Киргизская, Бигильдинова), Бир-Булак;
Сокулукский РЭС
- 9.20-17.00 — села Студенческое (улицы Комсомольская, Артезианская, Южная, Садовая, Юбилейная, Намазалы ажи, Беговая);
- 9.00-17.00 — села Джаны-Джер (улицы Айтматова, Фрунзе, Зеленая, Мин-Бай, жилмассив «Ынтымак»), поселок Зеленый (улицы Полевая, Промышленная, Центральная), Манас (улицы Высоцкого, Ломоносова, Пушкина);
- 9.30-17.00 — села Сокулук (улицы Интернациональная, Фрунзе), 1 Мая (улица Калык), Саз (улицы Ынтымак, Дунганская), Новопавловка (улицы Кудайберген, 13, Проектируемая);
Жайылский РЭС
- 9.00-16.00 — город Кара-Балта (улицы Токтогула, Целинная, Кирова, Новороссийская, переулок Почтовый, улицы Центральная, Жайыла Баатыра), Алексеевка (улицы Молодежная, Центральная, Школьная, 8 Марта), дачи «Тюльпан», село Суусамыр;
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Городок АДСК, Красно-Армейская, Октябрьская), Петровка (улица Колхозная), Ак-Суу (улицы Пероездная, Суворова, Добровольского), Сретенка (улицы Крупская, Ленина, Центральная, 1 Мая);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — город Каинда (улицы Ленинградская, Калинина, Ленина, Первомайская, Дзержинская, Фрунзе, Линейная, Южная, Чапаева, Дорожная, Кривенко, Космонавтов, Коммунистическая, Озерная, Пушкина, Джуматаева, Каиндинская, Осмонова, Пограничная, Панфилова, переулок Южный);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Отогон (улицы Туту, Бириккен, Школьная), Буденовка (улицы Токмакская, Чапаева, Ленина);
Чуйский РЭС
- 9.00-13.00 — села Чуй (улицы Ибраимова, Гагарина, Покровская, Сансызбаева, Школьная, Октябрьская, Новая, Шоссейная, Зеленая, Ломоносова, Береговая);
- 10.00-13.00 — село Акматбек (улица Кыпчак);
- 13.00-17.00 — село Кегети (улицы Садык, Жумашева, Сураналы);
Токмакский РЭС
- 9.00-17.00 — город Токмак (улицы Зеленая, Космодемьянской, Набережная, Тюленина, 8 Марта, Ленина, Лесхозная, Бригадная, Слободская, Фабричная, Болеболаева, Вальцовая, Пудовкина, 3-й микрорайон, 64, 65);
Кантский РЭС
- 13.00-17.00 — село Люксембург (улица Строительная);
- 9.00-13.00 — город Кант (улицы Октябрьская, Киевская, Панфилова, Шапошникова, Южная, Абдраимова, акимиат), село Люксембург (улицы Тельмана, Ваккера);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Тегирменти (улица Алыке), Жылтыр (кошара).
3Иссык-Кульская область
- 10.00-16.00 — город Каракол (улицы Пролетарская, Королькова, Октябрьская, Жамансариева, Айни, Алыбакова, Московская, Коенкозова, Калинина, Гагарина, Асаналиева, Орозова, Жамансариева, Гебзе, Тыныстанова, Дзержинского, Ленина, Кутманалиева, Кирова, Туркестанская, Салиева, Абдрахманова, Эшенова, Октябрьская, Туманова, Жакыпова, Кадырова, Карасаева, Крутикова, Ахунбаева, Кучукова, Советская, Горького, Промышленная, Валиханова), село Жолголот;
- 9.00-17.00 — села Тегизчил, Кара-Жал, Боз-Булун, Чолпон, Жылдыз, Жер-Уй, Кок-Сай, Темир-Канат, Боконбаев.