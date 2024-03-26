27 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.30 — микрорайон «Асанбай», 49 (1-4-й подъезды);

9.30-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улица Тон), отрезки улиц Октябрьской, Джалиля, Кантемировской, Ялтинской, Веселой, Пархоменко, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Береке, Куюкова, Дабан), отрезки улиц Кривоносова, Каховской, переулок Флотский;

9.00-11.00 — отрезки улиц Месароша, Сельсоветской, Почтовой, Усенбаева, 192-4, Куренкеева, 83;

12.00-15.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Логвиненко, Фрунзе;

9.00-17.00 — улицы Турусбекова, 82/1, Кривоносова, 103, отрезки улиц Раззакова, бульвара Эркиндик, улица Абдыкадырова, переулок Буурдинский, 7, улица Бурдинская, 1, улица Лумумбы, 143, отрезки улиц Белинского, Бреславской, Витебской, Кызыл-Кийской, Можайского, Садаева, Щербакова, Тоголока Молдо, Кокчетавской, переулки Карагайский, Багижский, Витебский;

15.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Макмал, Жаныш-Бий);

11.00-13.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Адырская, Белинского, Полевая, Южная, Весенний переулок).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

10.00-17.00 — села Ленинское (улицы Подгорная, Набережная, Коммунарская), Оскон-Ордо (улица Бакеева), Аламедин (улицы Гоголя, Школьная, Долон, Токтогула, Фрунзенская, Достук, Кыргызстанская, Ат-Башинская, Панфилова, Горького, Кожожаша, Манаса), Байтик (улицы Новостройка, Эшмамбета, Раимбекова, жилмассив «21,9 га»), Кой-Таш (улицы Аблесова, Ракишева, Школьная, Кытай уулу, Мурзалиева, Сегизбаева), Арашан (улицы Бектенбаева, Нижняя стройка), Ленинское (улицы Набережная, Алма-Атинская, Комсомольская, Садовая, Нижняя, Прохладная, Коммунарская, Солнечная, Ключевая, Ключевой, Подгорная, Виноградная, Восточная, тупик Алма-Атинский, переулки Зеленый, Южный), Таш-Добо (улицы Школьная, Октябрьская, Бакыта, Средняя, Больничная, Киргизская, Бигильдинова), Бир-Булак;

Сокулукский РЭС

9.20-17.00 — села Студенческое (улицы Комсомольская, Артезианская, Южная, Садовая, Юбилейная, Намазалы ажи, Беговая);

9.00-17.00 — села Джаны-Джер (улицы Айтматова, Фрунзе, Зеленая, Мин-Бай, жилмассив «Ынтымак»), поселок Зеленый (улицы Полевая, Промышленная, Центральная), Манас (улицы Высоцкого, Ломоносова, Пушкина);

9.30-17.00 — села Сокулук (улицы Интернациональная, Фрунзе), 1 Мая (улица Калык), Саз (улицы Ынтымак, Дунганская), Новопавловка (улицы Кудайберген, 13, Проектируемая);

Жайылский РЭС

9.00-16.00 — город Кара-Балта (улицы Токтогула, Целинная, Кирова, Новороссийская, переулок Почтовый, улицы Центральная, Жайыла Баатыра), Алексеевка (улицы Молодежная, Центральная, Школьная, 8 Марта), дачи «Тюльпан», село Суусамыр;

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Городок АДСК, Красно-Армейская, Октябрьская), Петровка (улица Колхозная), Ак-Суу (улицы Пероездная, Суворова, Добровольского), Сретенка (улицы Крупская, Ленина, Центральная, 1 Мая);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — город Каинда (улицы Ленинградская, Калинина, Ленина, Первомайская, Дзержинская, Фрунзе, Линейная, Южная, Чапаева, Дорожная, Кривенко, Космонавтов, Коммунистическая, Озерная, Пушкина, Джуматаева, Каиндинская, Осмонова, Пограничная, Панфилова, переулок Южный);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Отогон (улицы Туту, Бириккен, Школьная), Буденовка (улицы Токмакская, Чапаева, Ленина);

Чуйский РЭС

9.00-13.00 — села Чуй (улицы Ибраимова, Гагарина, Покровская, Сансызбаева, Школьная, Октябрьская, Новая, Шоссейная, Зеленая, Ломоносова, Береговая);

10.00-13.00 — село Акматбек (улица Кыпчак);

13.00-17.00 — село Кегети (улицы Садык, Жумашева, Сураналы);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — город Токмак (улицы Зеленая, Космодемьянской, Набережная, Тюленина, 8 Марта, Ленина, Лесхозная, Бригадная, Слободская, Фабричная, Болеболаева, Вальцовая, Пудовкина, 3-й микрорайон, 64, 65);

Кантский РЭС

13.00-17.00 — село Люксембург (улица Строительная);

9.00-13.00 — город Кант (улицы Октябрьская, Киевская, Панфилова, Шапошникова, Южная, Абдраимова, акимиат), село Люксембург (улицы Тельмана, Ваккера);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Тегирменти (улица Алыке), Жылтыр (кошара).

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область